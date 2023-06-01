Мужчина рассказал, что вместе с ними был их ребенок. К счастью, с ним все хорошо.
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Прилетели обломки ракеты
По словам Ярослава, когда его семья и другие жители дома услышали сигнал о воздушной тревоге, побежали в укрытие, но оно было закрыто. Он заметил, что люди очень долго стучали в дверь и просили его открыть.
Была тревога. Люди бежали в укрытие. Укрытия просто не открыли. Люди очень долго стучали. Никто не открыл. С ребенком все хорошо, а жена погибла,
– сказал он.
Мужчина утверждает, что, когда он побежал на другую сторону, чтобы открыли укрытие, прилетели обломки ракеты. В результате погибла его жена.
Уже выясняют, почему укрытие было закрыто
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.
Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, что находятся на карте города и должны работать,
– отметил Кличко.
Он подчеркнул, что все решения относительно действий ответственных лиц "будут приняты сегодня и безотлагательно".
Часть жителей оказалась в укрытии, часть – нет
Председатель Деснянской РГА Дмитрий Ратников написал, что, как сообщил директор поликлиники №3, работник ночной смены открыл центральный вход, в укритие попала часть жителей. Выясняются все детали инцидента.
З самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица,
– отметил чиновник.
Россия цинично ударила по Киеву
- В ночь на 1 июня Россия в очередной раз совершила ракетную атаку по Киеву. В День защиты детей обломки вражеской ракеты попали в детскую поликлинику и соседние дома.
- В Деснянском районе обломки упали на поликлинику и ближайшую многоэтажку. Известно, что погибли 3 человека и еще 10 были ранены. Среди жертв – один ребенок, который родился в 2012 году.
- В Днепровском районе обломки повредили жилой дом. Кроме того, зафиксировали возгорание припаркованных автомобилей. Также обломки упали на проезжую часть. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по Киеву из 10 ракет "Искандер". По предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить все.