Мужчина рассказал, что вместе с ними был их ребенок. К счастью, с ним все хорошо.

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Прилетели обломки ракеты

По словам Ярослава, когда его семья и другие жители дома услышали сигнал о воздушной тревоге, побежали в укрытие, но оно было закрыто. Он заметил, что люди очень долго стучали в дверь и просили его открыть.

Была тревога. Люди бежали в укрытие. Укрытия просто не открыли. Люди очень долго стучали. Никто не открыл. С ребенком все хорошо, а жена погибла,

– сказал он.

Мужчина утверждает, что, когда он побежал на другую сторону, чтобы открыли укрытие, прилетели обломки ракеты. В результате погибла его жена.

Уже выясняют, почему укрытие было закрыто

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, что находятся на карте города и должны работать,

– отметил Кличко.

Он подчеркнул, что все решения относительно действий ответственных лиц "будут приняты сегодня и безотлагательно".

Часть жителей оказалась в укрытии, часть – нет

Председатель Деснянской РГА Дмитрий Ратников написал, что, как сообщил директор поликлиники №3, работник ночной смены открыл центральный вход, в укритие попала часть жителей. Выясняются все детали инцидента.

З самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица,

– отметил чиновник.

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