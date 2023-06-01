В результате российской атаки погибли три человека. Также в столице зафиксированы разрушения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, информирует 24 Канал.

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Последствия ракетных обстрелов Киева

В столице поврежден жилой дом. В частности, выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.

Также зафиксировано падение обломков ракеты на детскую поликлинику. Обломками повреждены две школы, выбиты окна и двери. Поврежден участковый пункт полиции. Кроме того, в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

В Днепровском районе три пострадавших. Из них двое госпитализированы. В одном из домов жилого сектора в результате падения облаков пылающих возникло сильное задымление. Взрывной волной там выбило окна,

– отметил Шаманов.

Также добавил, что есть падение обломков на админздания, повреждение припаркованных рядом автомобилей. Несколько машин сгорело. Зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

В Дарницком районе также есть повреждения жилищного сектора. Взрывной волной выбило окна. Кроме того, в этом районе поврежден трубопровод горячего водоснабжения. Также зафиксировано падение обломков на нежилое здание, произошло разрушение на первом этаже.

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