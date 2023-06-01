Годовалые Николь и Денис только получали базовые для жизни навыки. 14-летний Владимир любил отдых на природе и мечтал о квартире в Киеве. 9-летний Никита обожал рыбачить и очень хотел иметь свой телескоп. 12-летняя Вероника увлекалась съемками видео и часто дарила друзьям подарки, сделанные своими руками. К Международному дню защиты детей рассказываем истории маленьких украинцев, убитых Россией. Тексты созданы на основе воспоминаний родных погибших детей.

Обратите внимание Геноцид детей Украины следует прекратить: в разных уголках мира состоится масштабная акция

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Нам был один год и один месяц, когда в наш дом попали бомбы

Николь и Денис Дейнеко – близнецы из села Юровка Житомирской области. Малыши погибли 8 марта 2022 года. Их дом уничтожила бомбардировка российской армии.

Привет, мы двойняшки Николь и Денис Дейнеко. Нам был 1 год и 1 месяц, когда в наш большой и красивый дом попали две российские бомбы. Вместе с нами погибли наши мама, бабушка и дядя – он еще сам был ребенком. Мы жили в Житомирской области, в селе Юровка. Дома, где проходило наше счастливое детство, больше нет.

Мы были еще совсем маленькими и только получали базовые для жизни навыки. Моя сестренка Николь очень умело ходила, я за ней еще не успевал! И разговаривать начала немного раньше, уже могла звать маму, бабушку и дедушку. Говорят, я спокойнее ее, неторопливый, а она – шустрая хохотушка. Хотя мы оба росли игривыми и активными.

Николь и Денис – младенцы, которых убила Россия / Фото из архива семьи Дейнеко

Последние полгода мы с мамой жили с ее родителями и младшим братом. Мамочка успевала заботиться о нас и еще учиться. Она мечтала работать ландшафтным дизайнером в Киеве. В нашем дворе мама разбила красивый цветник. Мы бы охотно поиграли возле него, но когда все цвело, мы были совсем маленькими.

По вечерам нам нравилось проводить время с бабушкой. Она пела для нас, мы вместе танцевали. Очень весело было с дядей. Хотя он сам еще был подростком, мог и присмотреть за нами, и развлечь. Иногда приходила прабабушка. Она нас очень любила и помогала маме, когда та сдавала экзамены. У нас было много игрушек. Одну из самых любимых – цветочек, который все за нами повторял и пел песни, подарил дедушка. Он часто радовал нас игрушками.

В нашем доме жил черный кот. Мамин любимец. Масик. Правда, когда мы научились его догонять, он редко приходил с улицы. Поест, отдохнет и айда назад. Наверное, наши объятия ему не очень нравились. А вот к большой овчарке Айдару нам вообще было нельзя.

В день, когда бомбы упали на наш дом, мы все были дома, кроме дедушки, который был на работе. Спаслись только животные, живущие теперь у родственников. Дедушка по нам очень скучает.

Я хотел стать тестировщиком игр

В Юровке вместе с маленьким Николь и Денисом погиб 14-летний Владимир Ободзинский, их дядя. О чем мечтал юноша, у которого Россия украла жизнь?

Привет, я Вова. Мне 14. Я погиб, когда россисйкие бомбы упали на наш дом. Тогда же умерла мама, старшая сестра и двое ее детей. Папа тогда был на работе в Киеве, в мгновение ока он потерял весь свой мир: семью и дом, который они с мамой годами строили для нас.

Я рос спокойным и рассудительным. Любил все, что связано с компьютерами. Как и многие дети моего возраста, увлекался онлайн-играми. Родители, может быть, не всегда понимали, чем я занимаюсь, но никогда не отказывали в помощи. К папе запросто можно было обратиться, чтобы приобрести что-нибудь для моих хобби.

Во взрослом возрасте я хотел стать тестировщиком игр. Мечтал приобрести квартиру в столице. Но сначала нужно было окончить 9 класс. Мне не терпелось пойти в колледж и начать учиться тому, что меня действительно интересовало – программированию. Однако родители настояли, чтобы полностью оканчивал школу. Но перейти в 10 класс я уже не успел.



Владимир – парень, мечты которого навсегда уничтожил российский снаряд / Фото из архива семьи Ободзинских

У меня были близкие друзья. Но, как говорит мой папа, я хорошо отличал хорошее от плохого. Так что компанию выбирал тщательно. Конечно, мы все любили посидеть за компьютерами, однако и на улице было чем заняться. Летом часто ходили на реку, устраивали пикники на природе. В последнее время занимались на турниках. Еще у меня была целая коллекция банок из-под газированных напитков. Я ею очень гордился.

Я жил вместе с родителями, сестрой и племянниками. Часто помогал сестре с малышами, у нас вся семья была дружной. Несколько раз в год мы ездили на отдых: летом – на море, в Одесскую область. Путешествовали по Закарпатью, по западу Украины. Как выдавался случай, все вместе ходили в лес за грибами. В год, когда я погиб, родители планировали отправить нас с сестрой в Стамбул. Там мы должны отметить наши дни рождения. Сестра мечтала об этой поездке. Да и я был рад возможности посмотреть Турцию.

Сейчас мой папа ищет утешение от горя помогая другим людям, тоже пострадавшим от войны.

Родителям кажется, что они живут в кошмаре. Хотели бы проснуться, но не получается

9-летний Никита Левченко погиб в Запорожье – его жизнь 9 октября 2022 отняла российская ракета.

Добрий день! Вы читаете историю 9-летнего Никиты Левченко. Я спал в своей постели, когда российская ракета прилетела в наш дом. В ту ужасную ночь не стало и моих бабушки и дедушки.

Что бы вам рассказать о себе? Как втиснуть всю жизнь в эти несколько абзацев?

Мы с папой часто ездили на рыбалку. А впервые рыболовную удочку в руки я взял в три года. Вообще меня многое интересовало и увлекало – байдарки, лошади, гончарное искусство, волейбол, плавание, игра на гитаре и, конечно, кулинария. Я мог приготовить самый вкусный в мире шашлык – родственники гордились мной и хвалили. Со всеми этими делами я успевал учиться и был ответственным школьником. Всегда заступался за тех, кого обижали.

Мы в семье жили активно. Ездили на экскурсии, на море. С собой приглашали друзей и знакомых, время проводили весело. Иногда папа брал меня на работу. Он был строителем. Однажды, бегая с ним по домам, таская молотки, дощечки и гвозди, я сказал, что в будущем тоже хочу такую профессию.

Мы уже понемногу готовились к моему первому серьезному юбилею – в ноябре 2022-го мне должно было исполниться 10 лет. Папа спрашивал, что мне подарить. Я говорил, что хочу телескоп смотреть на Луну. А теперь уже я сам среди звезд…

Никита – мальчик, не доживший до 10 лет из-за российской ракеты / Фото из архива семьи Левченко

У меня остались папа и мама. После моей гибели родителям кажется, что они живут в кошмарном сне. Хотели бы проснуться, но не выходит.

Мне всегда хотелось добавлять жизни радости

12-летняя Вероника Куц погибла у села Ягодное на Черниговщине 5 марта 2022 года. Автомобиль, в котором девочка ехала с мамой и отчимом, обстреляли.

Привет! Я 12-летняя Вероника родом из Чернигова – северного города Украины, который в начале вторжения оказался в осаде. Вместе с мамой, отчимом и маленькой сестричкой Варей мы пытались на машине выехать из развернувшегося ада. Во время эвакуации отчим вышел, чтобы убрать камень с дороги, который мешал проезду. Последнее, что помню, его крик "Выходите из машины" и маму в крови. Когда я вышла, меня не стало… Обломок прилетел в голову. На той дороге погиб и мой отчим.

Всем родным казалось, что я взрослее своего возраста, имела мудрые и умные глаза. К любой просьбе относилась ответственно, была самостоятельной. Мама говорит, что со мной никогда не было никаких проблем – ни дома, ни в школе. Мы много разговаривали – как настоящие подружки. Мне всегда хотелось добавлять в жизнь радость: своим родным и друзьям я любила собственноручно делать подарочки. Однажды с помощью подруги устроила маме и отчиму сюрприз – романтический ужин на двоих. Мы приготовили салат и картошку с сосисками.

Я любила снимать видео, вела несколько страниц в соцсетях. Но еще не определилась, кем я хочу стать в будущем: желания менялись – от стоматолога до нотариуса. Окончательно мне так и не дали сделать этот выбор.



Вероника – девочка, чьи мечты о будущем погибли в расстрелянном авто / Фото из соцсетей девочки

Семьей мы много гуляли по городу. Летом меня увозили в село, где я любила купаться, ездить на велосипедах и заниматься спортом. А однажды во время отдыха на природе вытащила свою подружку из озера, когда она начала захлебываться.

После того, как меня убило обломком, моя мама Вика еще сутки с маленькой Варей пряталась в заброшенном здании. А потом их взяли в плен, целый месяц мои родные под мушкой врага жили в подвале школы. Меня похоронили в лесу, но потом, когда российские военные ушли с Черниговщины, перезахоронили.

После всего, что случилось с нами, мама с сестрой Варей уехали за границу. Мама ждет, пока война закончится, чтобы наконец вернуться домой.

Автор: Наталья Кулиди, Мария Морозова