Соответствующие акции пройдут с 1 по 4 и с 10 по 11 июня. Собственно, с прошлого года 4 июня – это также День памяти детей, погибших в результате агрессии России против Украины, – информирует 24 Канал.

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Зло должно быть наказано

Следует сказать, что с начала полномасштабного вторжения враг депортировал, по разным оценкам, около 300 тысяч детей в свое государство. Более того, в Кремле это не скрывают и даже заявляют о вывозе 700 тысяч несовершеннолетних.

Согласно статье 2 Конвенции ООН "О предотвращении преступлений геноцида и наказании за него" то, что совершила Россия, является актом геноцида. Поэтому и важно об этом говорить мировой общности, чтобы она осудила преступления вражеского государства.

Участники акций планируют провести митинги с элементами перформанса в известных локациях своих городов и призвать граждан всех стран подписать петицию Save Ukrainian Children. Кампанию своими новыми тематическими произведениями поддержит выдающийся украинский художник Андрей Ермоленко,

– говорится в официальном сообщении.

Кроме того, там указано, что также активисты будут призывать подписать петицию о выдворении России из Совбеза Организации Объединенных Наций "#unrussiaUN Долой Россию из ООН!". Собственно, очевидно, что государству-террористу не место в этой международной структуре.

В каких городах будет акция

Австралия, Сидней, 3.06 (14:00, ратуша Сидней);

Австралия, Канберра, 10.06 (10:00, Canberra Avenue, посольство России);

Бельгия, Брюссель, 2.06 (15.00, у Офиса ООН);

Кипр, Пафос, 4.06 (18.00);

Кипр, Ларнака, 4.06 (17.00);

Кипр, Лимасол, 3.06;

Чехия, Брно, 4.06 (11:30, Malinovského náměstí);

Франция, Дижон, 3.06 (15:00, площадь Дарси);

Франция, Нант, 3.06;

Франция, Париж, 3.06 (16.00, Place de la Republique);

Франция, Гренобль, 3.06 (15:00, Place Félix Poulat);

Франция, Валанс, 3.06;

Грузия, Батуми, 1.06 (18:30, площадь Европы);

Германия, Берлин;

Германия, Дортмунд, 03.06 (13:00, Platz der Deutschen Einheit);

Германия, Гайдельберг, 1.06 (15:30, Бисмаркдворец);

Германия, Гамбург, 1.06;

Германия, Мангейм, 1.06 (17:00, Марктплац);

Венгрия, Будапешт;

Италия, Козенца;

Италия, Милан, 1.06 (Кафедральный собор);

Италия, Турин, 4.06 (16.00, Piazza Castello);

Латвия, Рига, 3.06 (15:00 посольство России);

Литва, Вильнюс, 5.06 (18:30, Соборная площадь);

Мальта, Валлетта, 3.06 или 4.06 (17:00, посольство России);

Молдова, Кишинев, 1.06 (17:00, посольство России);

Норвегия, Осло, 1.06 (17:00, площадь Стротингета, здание парламента);

Польша, Краков, 4.06 (12:00, Pomnik Adama Mickiewicza);

Польша, Люблин, 1.06;

Португалия, Лиссабон, 3.06 (17:30, Placa Dom Pedro IV);

Словакия, Братислава;

Словения, Любляна, 1.06 (18.00, Парламент);

Испания, Барселона, 2.06 (17:00, C/Bejar, 38);

Испания, Малага, 04.06 (17:00, Plaza de la Constitución);

Швеция, Гетеборг, 03.06;

Швеция, Линчёпинг, 27.05 (Украинская Föreningen Östergötland);

Швеция, Стокгольм, 4.06 (12:00, Сергелс Торг);

Швейцария, Базель, 2.06 (18:30, Марктплац);

Швейцария, Женева, 1.06 (11:00, Place des Nations);

Турция, Стамбул, 1.06 (15:00, Одакуле);

Великобритания, Данди, 1.06;

Великобритания, Лондон, 3.06 (16:00, Downing Street, 10);

США, Флорида, Вест Палм Бич, 3.06;

США, Массачусетс, Бостон, 11.06 (19:00, Public Garden);

США, Пенсильвания, Филадельфия, 1.06;

США, Техас, Остин, 10.06 (11:00, Капитолий штата Техас).

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Вспомним к этой теме, что международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Обвиняют их как раз в похищении украинских детей.