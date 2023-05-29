Соответствующие акции пройдут с 1 по 4 и с 10 по 11 июня. Собственно, с прошлого года 4 июня – это также День памяти детей, погибших в результате агрессии России против Украины, – информирует 24 Канал.
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Зло должно быть наказано
Следует сказать, что с начала полномасштабного вторжения враг депортировал, по разным оценкам, около 300 тысяч детей в свое государство. Более того, в Кремле это не скрывают и даже заявляют о вывозе 700 тысяч несовершеннолетних.
Согласно статье 2 Конвенции ООН "О предотвращении преступлений геноцида и наказании за него" то, что совершила Россия, является актом геноцида. Поэтому и важно об этом говорить мировой общности, чтобы она осудила преступления вражеского государства.
Участники акций планируют провести митинги с элементами перформанса в известных локациях своих городов и призвать граждан всех стран подписать петицию Save Ukrainian Children. Кампанию своими новыми тематическими произведениями поддержит выдающийся украинский художник Андрей Ермоленко,
– говорится в официальном сообщении.
Кроме того, там указано, что также активисты будут призывать подписать петицию о выдворении России из Совбеза Организации Объединенных Наций "#unrussiaUN Долой Россию из ООН!". Собственно, очевидно, что государству-террористу не место в этой международной структуре.
В каких городах будет акция
- Австралия, Сидней, 3.06 (14:00, ратуша Сидней);
- Австралия, Канберра, 10.06 (10:00, Canberra Avenue, посольство России);
- Бельгия, Брюссель, 2.06 (15.00, у Офиса ООН);
- Кипр, Пафос, 4.06 (18.00);
- Кипр, Ларнака, 4.06 (17.00);
- Кипр, Лимасол, 3.06;
- Чехия, Брно, 4.06 (11:30, Malinovského náměstí);
- Франция, Дижон, 3.06 (15:00, площадь Дарси);
- Франция, Нант, 3.06;
- Франция, Париж, 3.06 (16.00, Place de la Republique);
- Франция, Гренобль, 3.06 (15:00, Place Félix Poulat);
- Франция, Валанс, 3.06;
- Грузия, Батуми, 1.06 (18:30, площадь Европы);
- Германия, Берлин;
- Германия, Дортмунд, 03.06 (13:00, Platz der Deutschen Einheit);
- Германия, Гайдельберг, 1.06 (15:30, Бисмаркдворец);
- Германия, Гамбург, 1.06;
- Германия, Мангейм, 1.06 (17:00, Марктплац);
- Венгрия, Будапешт;
- Италия, Козенца;
- Италия, Милан, 1.06 (Кафедральный собор);
- Италия, Турин, 4.06 (16.00, Piazza Castello);
- Латвия, Рига, 3.06 (15:00 посольство России);
- Литва, Вильнюс, 5.06 (18:30, Соборная площадь);
- Мальта, Валлетта, 3.06 или 4.06 (17:00, посольство России);
- Молдова, Кишинев, 1.06 (17:00, посольство России);
- Норвегия, Осло, 1.06 (17:00, площадь Стротингета, здание парламента);
- Польша, Краков, 4.06 (12:00, Pomnik Adama Mickiewicza);
- Польша, Люблин, 1.06;
- Португалия, Лиссабон, 3.06 (17:30, Placa Dom Pedro IV);
- Словакия, Братислава;
- Словения, Любляна, 1.06 (18.00, Парламент);
- Испания, Барселона, 2.06 (17:00, C/Bejar, 38);
- Испания, Малага, 04.06 (17:00, Plaza de la Constitución);
- Швеция, Гетеборг, 03.06;
- Швеция, Линчёпинг, 27.05 (Украинская Föreningen Östergötland);
- Швеция, Стокгольм, 4.06 (12:00, Сергелс Торг);
- Швейцария, Базель, 2.06 (18:30, Марктплац);
- Швейцария, Женева, 1.06 (11:00, Place des Nations);
- Турция, Стамбул, 1.06 (15:00, Одакуле);
- Великобритания, Данди, 1.06;
- Великобритания, Лондон, 3.06 (16:00, Downing Street, 10);
- США, Флорида, Вест Палм Бич, 3.06;
- США, Массачусетс, Бостон, 11.06 (19:00, Public Garden);
- США, Пенсильвания, Филадельфия, 1.06;
- США, Техас, Остин, 10.06 (11:00, Капитолий штата Техас).
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Вспомним к этой теме, что международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Обвиняют их как раз в похищении украинских детей.