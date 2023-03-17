Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Подозрение из-за депортации украинских детей

Путин и Львов-Белов причастны к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Это происходит с 24 февраля 2022 года.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подчеркнул, есть убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

Ордеры издали на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

Обратите внимание! МКС может воспользоваться возможностями Интерпола. При задержании и передаче лица в суд палата досудебного производства проводит слушания для утверждения обвинения. Их могут проводить и при отсутствии подозреваемых. Путина должны задержать в 122 странах мира

Ордер означает, что за пределами России Путина должны быть арестованы и переданы в суд. Однако задержать его могут на территории стран, ратифицировавших Римский устав. Это международный договор, учредивший Международный уголовный суд.

Устав подписали ратифицировали 122 страны, хотя подписали более 150:

Путина должны задержать почти во всех странах Европы, Канаде, Японии, ряде государств Африки и т.д.

США, Россия и Израиль сначала подписали устав, но затем отозвали свои подписи.

Китай не ратифицировал документ.

Украина тоже подписала устав, но не ратифицировала.



Ратифицировавшие устав страны отмечены зеленым / Инфографика из Википедии

В России реагируют как обычно

В России уверяют, мол, им все равно и решение суда для Москвы не будет иметь значения. Такое объяснение издала спикер МИД Мария Захарова. Она сказала, будто ордер ничего не означает, потому что Россия не ратифицировала устав.

Пропагандистка Маргарита Симоньян вообще стала бросаться угрозами. Она заявила, что на страну, которая по решению Гааги арестует Путина, полетят ракеты.

Спикер Путина Дмитрий Песков также говорит о "юридической ничтожности" решения якобы потому, что Россия не признает юрисдикцию МКС.

Историческое решение для Украины