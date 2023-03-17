Глава государства отметил, что сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщает 24 канал.

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Президент прокомментировал ордер на арест Путина

Зеленский рассказал, что сегодня приняли важное решение международной юстиции по делу, в котором есть реальная перспектива – МКС выдал ордер на арест Путина.

Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Глава государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении,

– заявил глава государства.

Речь идет о депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч детей на территорию государства-террориста. В уголовных производствах, расследуемых украинскими правоохранителями, уже зафиксировано более 16 тысяч таких случаев.

"Но реальное, точное количество депортированных может быть значительно больше. Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста", – подчеркнул президент.

По его словам, разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на территории России, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло.

"Начинающееся именно с первого должностного лица этого государства. Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость. Благодарен за принципиальность и за готовность реально привлечь к ответственности виновных", – заметил Зеленский.

Он добавил, что удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которых вывезли силой, украли из Украины. Очевидно, нужно вернуть всех.

"Очевидно, что будем и дальше делать все для этого. Для возвращения каждого украинца, каждой украинки, каждого нашего ребенка. И для реальной ответственности всех виновных в этой депортации – от руководителя государства-террориста до всех исполнителей", – подчеркнул глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Стоит прочесть Бои в самых горячих точках и планы врага: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Зеленский провел заседание Ставки

Президент рассказал, что на заседании Ставки главное внимание уделили боям на Донбассе – Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке, Белогоровке.

Главное внимание – нашим воинам, тому, как поддержать наши бригады, как дать им больше сил, возможностей, больше оружия и защиты. Как всегда, докладывали Главком, разведка, командующие направлений. Руководитель "Хортицы" генерал Сырский, руководитель "Таврии" генерал Тарнавский,

– отметил Зеленский.

По его словам, именно эти оперативные группировки действуют на Донбассе.

"И я благодарю каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера – всех, кто действует на передовой, всех, кто своей выдержкой и храбростью держит реальную оборону. Спасибо за устойчивость, за силу и за то, что государство видит перспективу для наших оборонных операций, для дальнейших активных действий", – подчеркнул глава государства.

Он особо отметил:

Силы специальных операций – 8-й полк ССО за филигранное уничтожение врага в районе Бахмута и усиление нашей обороны именно на этом направлении, а также бойцов ССО, защищающих Луганщину.

"Морских котиков", Морской центр специального назначения, за успешные действия на Юге, ощутимый "минус" у врага на Херсонском и Запорожском направлениях, за тот мощный ответ, который Украина дает оккупанту на его удары по нашим силам и городам.

Воинов Службы безопасности Украины. Всех украинских защитников и защитниц из подразделения "Альфа", в том числе из групп "Белые волки" и "Кусто", а также из 13-го управления военной контрразведки СБУ.

Бойцов ГУР МО – каждого воина, каждое подразделение.

Интернациональный легион, всех, кто чувствует необходимость в борьбе за свободу так же, как ее чувствуют украинцы.

Зеленский заметил, что сегодня он также говорил с премьер-министром Словакии.

"Поблагодарил новый и сильный пакет оборонной поддержки. В частности, за самолеты – МиГи, которые будут работать ради безопасности и Украины, и всей Европы. Договорились продолжить наш диалог безопасности – в Украине", – заявил президент.

Он добавил, что уже идет работа над наполнением следующих недель – времени, которое используют для укрепления Украины, нового снабжения оружием украинских воинов и ускорения наказания России за эту войну.

"Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Слава всем, кто помогает нам защищать наших людей! Слава Украине!" – подытожил глава государства.