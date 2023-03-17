Глава держави зазначив, що сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, повідомляє 24 Канал.

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Президент прокоментував ордер на арешт Путіна

Зеленський розповів, що сьогодні прийняли вагоме рішення міжнародної юстиції у справі, у якій є реальна перспектива – МКС видав ордер на арешт Путіна.

Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині,

– заявив глава держави.

Мовиться про депортацію українських дітей – незаконне переміщення тисяч дітей на територію держави-терориста. У кримінальних провадженнях, які розслідують українські правоохоронці, вже зафіксували понад 16 тисяч таких випадків.

"Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста", – наголосив президент.

За його словами, розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло.

"Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави. Я вдячний команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість. Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним", – зауважив Зеленський.

Він додав, що наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, яких вивезли силою, вкрали з України. Очевидно, необхідно повернути всіх.

"Очевидно, що будемо й надалі робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальності всіх винних у цій депортації – від керівника держави-терориста до всіх виконавців", – підкреслив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський провів засідання Ставки

Президент розповів, що на засідання Ставки головну увагу приділили боям на Донбасі – Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар'їнка, Білогорівка.

Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту. Як і завжди, доповідали Головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник "Хортиці" генерал Сирський, керівник "Таврії" генерал Тарнавський,

– зазначив Зеленський.

За його словами, саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі.

"І я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій", – наголосив глава держави.

Він особливо відзначив:

Сили спеціальних операцій – 8-й полк ССО за філігранне знищення ворога в районі Бахмута й потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку, а також бійців ССО, які боронять Луганщину.

"Морських котиків", Морський центр спеціального призначення, за успішні дії на Півдні, відчутний "мінус" у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку Україна дає окупанту на його удари по наших силах і містах.

Воїнів Служби безпеки України. Усіх українських захисників і захисниць із підрозділу "Альфа", зокрема з груп "Білі вовки" та "Кусто", а також з 13-го управління військової контррозвідки СБУ.

Бійців ГУР МО – кожного воїна, кожен підрозділ.

Інтернаціональний легіон, усіх, хто відчуває потребу боротися за свободу так само як її відчувають українці.

Зеленський зауважив, що сьогодні він також говорив сьогодні з прем'єр-міністром Словаччини.

"Подякував за новий і сильний пакет оборонної підтримки. Зокрема, за літаки – МіГи, які працюватимуть заради безпеки й України, і всієї Європи. Домовилися продовжити наш безпековий діалог – в Україні", – заявив президент.

Він додав, що вже триває робота над наповненням наступних тижнів – часу, який використають для зміцнення України, нового постачання зброї українським воїнам і прискорення покарання Росії за цю війну.

"Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Слава всім, хто допомагає нам захищати наших людей! Слава Україні!" – підсумував глава держави.