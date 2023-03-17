Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував Зеленського про загальну ситуацію на фронті. Своєю чергою, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на своїх напрямках.

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Зеленський провів чергове засідання Ставки

Члени Ставки окремо зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії російських окупантів у близькій і середньостроковій перспективі.

Окрім того, учасників засідання поінформували про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також вони розглянули актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення. У засіданні взяли участь:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов,

командувачі родів військ та оперативних напрямків,

члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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Як Ллойд Остін оцінює оборону Бахмута

Очільник Пентагону Ллойд Остін нещодавно заявив, що в районі Бахмута українці зробили щось надзвичайне. Російські окупанти намагаються захопити місто вже 7 місяців. Проте їм не вдалося досягнути успіху завдяки старанням воїнів ЗСУ.

Щодо значущості цього міста. Президент Зеленський веде свою боротьбу, він залучений конкретно у прийнятті рішень щодо того, що важливо, а що не важливо для оборони. Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно,

– наголосив Остін.

Він підсумував, що саме українці ухвалюватимуть рішення, де їм залишатися та як довго вести оборону. Штати підтримають будь-яке рішення Зеленського.