Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував Зеленського про загальну ситуацію на фронті. Своєю чергою, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на своїх напрямках.
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Зеленський провів чергове засідання Ставки
Члени Ставки окремо зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії російських окупантів у близькій і середньостроковій перспективі.
Окрім того, учасників засідання поінформували про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також вони розглянули актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення. У засіданні взяли участь:
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,
- начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль,
- секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов,
- командувачі родів військ та оперативних напрямків,
- члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
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Як Ллойд Остін оцінює оборону Бахмута
Очільник Пентагону Ллойд Остін нещодавно заявив, що в районі Бахмута українці зробили щось надзвичайне. Російські окупанти намагаються захопити місто вже 7 місяців. Проте їм не вдалося досягнути успіху завдяки старанням воїнів ЗСУ.
Щодо значущості цього міста. Президент Зеленський веде свою боротьбу, він залучений конкретно у прийнятті рішень щодо того, що важливо, а що не важливо для оборони. Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно,
– наголосив Остін.
Він підсумував, що саме українці ухвалюватимуть рішення, де їм залишатися та як довго вести оборону. Штати підтримають будь-яке рішення Зеленського.