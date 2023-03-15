Виступаючи в середу, 15 березня, на колегії Генеральної прокуратури Росії, він зазначив, що збільшення виробництва зброї – "вкрай необхідне".

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Путін оголосив про нарощування виробництва зброї

За словами російського президента, особливу увагу приділять законності та виділенню фінансування для цієї ініціативи.

В першу чергу, з точки зору своєчасного виконання зобов'язань з постачання необхідного озброєння, техніки, боєприпасів для потреб "спеціальної військової операції", точного виконання всіх завдань державного оборонного замовлення, ефективного використання бюджетних коштів,

– заявив Путін.

Він додав, що російський уряд виділяє багато ресурсів на потреби оборони нібито без шкоди для інших сфер. Проте їх потрібно витрачати раціонально, в суворій відповідності до закону.

"Крім того, органи прокуратури повинні здійснювати нагляд за модернізацією підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі нарощуванням потужностей для виробництва додаткового обсягу озброєння. Тут ведеться велика робота. Вона нам вкрай необхідна зараз і стане в пригоді в майбутньому", – вважає диктатор.

Путін продовжує вигадувати, що його неспровоковане вторгнення в Україну ніяк не вплинуло на Росію. Мовляв, країна-терористка перебуває на позитивному шляху, а її суверенітет зміцнюється.

"Ми перебуваємо з вами на етапі масштабних, позитивних змін, спрямованих на зміцнення суверенітету країни, її незалежності, майбутнього Росії та створення умов для її впевненого розвитку", – сказав президент Росії.

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Загарбникам бракує боєприпасів

У Міноборони Британії нещодавно заявили, що артилерійське нормування для окупантів на лінії фронту є основною причиною нещодавніх невдач Росії в Україні. Москва, ймовірно, вдається до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних для використання у війні.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 14 березня під час відвідування АТ "Корпорація "Тактичні ракети" в підмосковному місті Корольов доручив російським виробникам подвоїти виробництво високоточної зброї. Про це повідомили російські державні ЗМІ.

Варто зауважити, що в перші кілька місяців війни Росія вела артилерійські обстріли так, ніби її ресурси були безмежними, проте нестача боєприпасів підірвала цю стратегію. За оцінками аналітиків, зараз загарбники випускають близько 10 тисяч снарядів на день. Минулого літа їхня кількість становила 20 – 30 тисяч. Своєю чергою, Сили оборони України використовують близько 3 тисяч снарядів на день.