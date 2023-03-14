Дефіцит російських боєприпасів за останні тижні посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту, ймовірно, запровадять жорстке нормування артилерійських снарядів. Про це на щоденному брифінгу розвідки 14 березня заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Інші європейські оборонні чиновники погоджуються з цією оцінкою. Також вони підкреслюють, що Росія працює з партнерами, зокрема з Північною Кореєю, щоб швидко закуповувати боєприпаси.

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Загарбникам бракує боєприпасів

У Британії заявили, що артилерійське нормування на лінії фронту є основною причиною нещодавніх невдач Росії в Україні. Москва, ймовірно, вдається до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних для використання у війні.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 14 березня під час відвідування АТ "Корпорація "Тактичні ракети" в підмосковному місті Корольов доручив російським виробникам подвоїти виробництво високоточної зброї. Про це повідомили російські державні ЗМІ.

У той час як західні країни, включаючи США, намагаються збільшити військове виробництво, щоб допомогти Україні, Росія застосовує принципи командно-адміністративної економіки, оскільки її оборонно-промисловий потенціал стає слабким місцем у її військовій кампанії.