Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів військовий Павло Вишебаба. Нещодавно він вирушив у благодійний тур містами України, аби зібрати гроші на артилерію для своєї бригади.

Актуально Одними донатами не переможеш, нам потрібні бійці, – інтерв'ю з Павлом Вишебабою

З часом військові втрачають пильність

Вишебаба зауважив, що чим довше військові перебувають на війні, тим більше в них необов'язкових втрат.

Втрачається пильність через емоційну та фізичну втому. Люди починають нехтувати безпекою. Вони настільки звикають до того, що можуть померти в будь-яку секунду, що вже перестають берегти своє життя,

– пояснив командир бригади.

За його словами, якими б воїни не були патріотичними та підготовленими, їх треба заміняти й давати можливість відпочити.

"Моя бригада перебуває на передовій вже 12-й місяць. Дивлюся по психологічному та фізичному стані побратимів – вони виконують накази, роблять те, що їм говорять, але ефективність дуже падає", – зауважив захисник.

Він додав, що саме тому чоловіки не можуть нехтувати мобілізацією. Не можна забувати, що Україна щодня втрачає людей – є поранені та загиблі. Цей резерв треба поповнювати.

У нас, наприклад, в 68-й бригаді зараз недобір. Те, що людям не подобається, що військкомати за кимось бігають та видають повістки, а як ви хотіли? Черг до військкоматів вже нема, а нам потрібні люди. Якщо наш воїн зазнав поранення і поїхав на лікування, то його роботу робить інший. У мене в підрозділі зараз 5 бійців працюють за десятьох, довго так продовжуватися не може,

– заявив Вишебаба.

Він підсумував, що розуміє, що кинути мирне життя і піти у військо – складне рішення. Але інакше ніяк – лише донатами не переможеш, війську потрібні люди.

Зверніть увагу! Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив, що кількість мобілізованих 2023 року – це таємна інформація, адже становить велику цінність для ворога. Детальніше про мобілізацію в Україні – читайте тут.