Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал военный Павел Вышебаба. Недавно он отправился в благотворительный тур по городам Украины, чтобы собрать деньги на артиллерию для своей бригады.

Актуально Одними донатами не победишь, нам нужны бойцы, – интервью с Павлом Вышебабой

Со временем военные теряют бдительность

Вышебаба заметил, что чем дольше военные находятся на войне, тем больше у них необязательных потерь.

Утрачивается бдительность из-за эмоциональной и физической усталости. Люди начинают пренебрегать безопасностью. Они настолько привыкают к тому, что могут умереть в любую секунду, что уже перестают беречь свою жизнь,

– объяснил командир бригады.

По его словам, какими бы воины ни были патриотическими и подготовленными, их нужно заменять и давать возможность отдохнуть.

"Моя бригада находится на передовой уже 12-й месяц. Смотрю по психологическому и физическому состоянию собратьев – они выполняют приказы, делают то, что им говорят, но эффективность очень падает", – отметил защитник.

Он добавил, что именно поэтому мужчины не могут пренебрегать мобилизацией. Нельзя забывать, что Украина ежедневно теряет людей – раненными и погибшими. Этот резерв нужно пополнять.

У нас, например, в 68-й бригаде сейчас недобор. То, что людям не нравится, что военкоматы за кем-то бегают и выдают повестки, а как вы хотели? Очередей в военкоматы уже нет, а нам нужны люди. Если наш воин получил ранение и уехал на лечение, то его работу делает другой. У меня в подразделении сейчас 5 бойцов работают за десять, долго так продолжаться не может,

– заявил Вышебаба.

Он подытожил, что понимает, что бросить мирную жизнь и уйти в армию – сложное решение. Но иначе никак – только донатами не победишь, войску нужны люди.

Обратите внимание! Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил, что количество мобилизованных в 2023 году – это тайная информация, поскольку представляет большую ценность для врага. Подробнее о мобилизации в Украине – читайте здесь.