"Не хочу, чтобы военные истории звучали только дома на кухне"

Павел родом из Краматорска Донецкой области. Он был активным участником Революции Достоинства, а в первые дни полномасштабного вторжения ушел на фронт.

Сейчас воин в командировке. Военного отправили в благотворительный тур по городам Украины, чтобы собрать деньги на артиллерию для его бригады. Мы встретились с бойцом во Львове за несколько часов до концерта, где он читает стихи.

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Украинцы знают вас больше как военного, который пишет стихи, так расскажите, чем вы занимаетесь на фронте?

К сожалению, не могу этого сказать. Я – командир отделения 68-й отдельной егерской бригады. Мы занимаемся налаживанием связи на нуле – это Донбасс, Кураховское направление. В детали вдаваться не могу.

Кроме того, что вы пишете стихи, вы еще снимаете клипы. Ваш ролик с военными под стихотворение "Только не пиши мне о войне" очень трогательный. Вы сами придумываете идеи для этих клипов или поступают какие-нибудь предложения?

В принципе, я сам все придумываю. Только клип на "Азовские волны" снимал продакшн моих друзей из Тернополя. Они знали, что я еду в отпуск в Тернополь и предложили снять клип на какой-нибудь из треков. Я согласился, но сразу сказал, что у меня есть только час на съемки. Поэтому они весь сюжет придумали сами и только согласовали, все ли мне нравится. На самом деле, это не занимает много времени, главное – желания и идеи.

Смотрите клип "Азовские волны": видео

Все остальное, что есть в соцсетях, придумываю сам. Клип под "Только не пиши мне о войне" с военными придумал я. Мой побратим был оператором.

Все герои – ребята из нашей бригады. К сожалению, кое-кого уже нет в живых.

Жены погибших ребят благодарили, что осталось такое воспоминание о них. Это я ж люблю все снимать, а другие ребята не делают так. Поэтому о погибших остаются только фотографии из мирной жизни, и люди даже не знают, чем эти воины занимались. Хотя мы всегда созваниваемся с родными погибших и рассказываем, что те делали в последние дни жизни.

Трогательный клип на стихотворение "Только не пиши мне о войне": видео

Справка. Стихотворение "Только не пиши мне о войне" Вышебаба написал своей дочери, которая была вынуждена уехать за границу из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Стихотворение сразу стало популярным, и его уже перевели на более десятка языков.

Наши военные, несмотря на то, что воюют, еще успевают писать стихи, петь, играть на музыкальных инструментах. Как вы можете объяснить мотивацию заниматься своим хобби на войне?

Для меня писать стихи – это образ моей жизни. Я пишу с 10 лет, так я взаимодействую с окружающим миром. Для меня сложнее вопрос – это как можно не писать стихи?

Как успевать? Вот "аватары" – это я так называю пьющих на фронте – успевают бухать, а я – писать стихи. Поверьте, если человек находит время для того, чтобы напиться, может найти время и стихотворение написать.

Я очень категорично отношусь к алкоголю в армии, тем более во время войны. Хочу призвать всех военных держать себя в руках и не позорить честь ВСУ.



Воин рассказал, что больше всего не любит на войне

"Должны слышать их, а не тех, кто приедет с Сейшелов": о военных-блогерах

С начала полномасштабной войны украинский блогерский мир изменился. Люди стали больше следить за военными, волонтерами и общественными деятелями, чем за привычными инфлюэнсерами. В чем плюсы такой тенденции?

Просто военные стали инфлюэнсерами. На самом деле, это очень хорошая тенденция. Сейчас военные, а затем вернувшиеся с войны ветераны должны говорить, чтобы их слышали будущие поколения. Не хочу, чтобы после окончания войны приезжали из "таиландских котлов", с Сейшелов и рассказывали что-то. Чему они могут научить новые поколения, когда во время войны они были на обочине?

Здесь говорится не только о военных, но и о всех, кто взял на себя ответственность за победу в этой войне. Это военные, волонтеры, люди, которые донатят. Все эти люди и творят победу в войне. Я хочу, чтобы они говорили.

При этом я всегда призываю военных фильтровать то, что они говорят. Они ведь говорят не только от себя, но и от Вооруженных Сил Украины. Кроме того, нас слышит враг.

Как вы думаете, когда война закончится, люди потеряют интерес к военным в социальных сетях?

Очевидно, что после победы внимание к военным уменьшится. Людям захочется ощутить все наслаждения мирной жизни и не видеть пиксель, ведь от него уже в глазах мелькает. Ну, по крайней мере, у военных. Но это нормально и к этому нужно быть готовым.

Однако я надеюсь, что авторитет военных останется, и они не самоустранятся от принятия решений в Украине. Я не говорю, что пойдут в политику, но просто останутся активными членами общества. Не хочу, чтобы воины остались сидеть на кухне и вспоминать, как они воевать. Хочу, чтобы они вернулись сюда и продолжали уже творить победу не в войне, а победу нашей страны как успешного государства.



Вышебаба активно ведет социальные сети

"Думаю, война будет продолжаться долго – несколько лет"

Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорит, что уже весной – летом мы выйдем на границы 1991 года. Как вы относитесь к этому утверждению?

Я уважаю Кирилла Буданова и Валерия Залужного, который дает примерно такие же прогнозы. У них точно есть гораздо больше информации, чем у меня, поэтому следует прислушиваться. Однако, я считаю, что эта война будет длиться долго.

А с чего вы делаете такой вывод? С того, что видите на фронте?

Я вижу, как тяжело дается каждый метр земли. У командования точно больше информации, но если все будет идти так, как сейчас, то это будет трудная, долгая, вязкая, но победная война для нас. Россияне не сбавляют давления. На Донецком направлении очень интенсивные бои идут, особенно в последний месяц. Они не собираются отступать. Поэтому я не вижу предпосылок, что в ближайшие месяцы это закончится.

Я думаю, что война на несколько лет. Поэтому нам нужно к этому психологически готовиться, беречь свои ресурсы.

Помню, как моя бригада собралась с самого начала. Тогда мы были журналистом, писателем, бухгалтером, трактористом, таксистом, судьей. Однако сейчас мы уже военные, готовые служить столько, сколько нужно. Конечно, есть определенная психологическая усталость, но мы понимаем, что до конца военного положения не можем пойти домой. Да и думаю, что мы и не смогли бы усидеть дома.

Я когда ездил на 10 дней в отпуск, то уже на 7-й день уехал из дома, а на 8-й – был на фронте. Когда идет война, очень тяжело сидеть в мирном городе, ты ведь знаешь, что нужен в своем подразделении.

Павел с побратимами / Фото из инстаграма воина

"Одними донатами не поможешь, нас надо менять": о вручении повесток на улице

Если война затянется на годы, каким вы видите наше войско? Должны ли происходить какие-то ротации?

Скажу только свое мнение, потому что в армии есть очень разные мнения на этот счет. Во-первых, чем дольше мы на войне, тем больше у нас необязательных потерь. Утрачивается бдительность из-за эмоциональной и физической усталости. Люди начинают пренебрегать опасностью. Они настолько привыкают к тому, что могут умереть в любую секунду, что уже перестают беречь свою жизнь.

Какие бы мы ни были патриотичные и подготовленные, нас нужно менять и давать возможность отдохнуть. Моя бригада находится на передовой уже 12-й месяц. Смотрю по психологическому и физическому состоянию побратимов – они выполняют приказы, делают то, что им говорят, но эффективность падает. Поэтому мужчины не могут пренебрегать мобилизацией. Нельзя забывать, что мы ежедневно теряем людей – раненые и погибшие. Этот резерв нужно пополнять.

У нас, например, в 68-й бригаде сейчас недобор. То, что людям не нравится, что военкоматы за кем-то бегают и выдают повестки, а как вы хотели? Очередей в военкоматы уже нет, а нам нужны люди. Если наш воин получил ранение и уехал на лечение, то его работу делает другой. У меня в подразделении сейчас 5 бойцов работают за десятерых, долго так продолжаться не может.

Я понимаю, что бросить мирную жизнь и уйти в армию – сложное решение. Но как по-другому? Одними донатами не победишь, нам нужны люди.

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"На войне бицепсы не помогут"

Как военнообязанные, живущие сейчас мирной жизнью, могут подготовиться к тому, что их рано или поздно мобилизуют, и они окажутся на войне?

Безусловно, можно и нужно готовиться. Я советую тренировать спину, ведь в любом случае на себе придется что-нибудь носить, по меньшей мере – броню. С разгрузкой – это до 20 кг на себе. У многих людей спина не выдерживает, появляется сколиоз и так далее. Поэтому нужно тренировать спину, а не бицепсы качать.

Что касается военной подготовки, то советую элементарно смотреть на ютубе ролики о том, как работают разные виды вооружения. Даже если вы стрелок или пулеметчик, вам точно нужно знать, как стреляют все гранатометы, потому что рано или поздно это может понадобиться. На ютубе этой информации достаточно.

Проверьте, какие у нас на вооружении гранатометы, противотанковые средства и посмотрите видео, как ими пользоваться. Там очень просто рассказывают, без какой-либо физики. Если несколько раз посмотреть, то уже будет понимание. Я всем советую такой лайфхак. Даже тем, кого недавно мобилизовали.

Например, когда я был помощником пулеметчика, меня учили только на "Браунинге", но в окопе были "Осы", "Мухи". Поэтому нужно знать, как из них стрелять.



Вышебаба призвал мужчин идти в военкоматы

Как психологически для себя принять решение, что за месяц – два мне нужно идти на войну? Учитывая, что сейчас все думают, что весной все закончится, и мы будем праздновать победу. Что вы посоветуете таким людям?

Ну, во-первых, не думать месяц – два, потому что времени нет. У нас недобор. Если в моей бригаде недобор, то, думаю, что такая ситуация у многих. Просто вспомните, что 24 февраля, когда враг заходил на всех направлениях, люди без подготовки шли защищать свое государство. Мы уже год там. Мнение "я не военный" – очень неправильно. А я военный, что ли? Я впервые автомат увидел наглядно только 24 февраля. Мы тоже учились.

Если вы сидите дома на диване и донатите, то вы молодец. Но если вы не хотите, чтобы в ваш дом пришли россияне, нужно идти и останавливать их на Донетчине, Херсонщине и так далее. Сейчас все люди, которые хотят нашей победы и имеют здоровье, должны идти в военкомат и спрашивать, нужны ли они.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию и интенсивность боевых действий, это нужно делать сегодня – завтра. Дайте себе несколько дней, посмотрите эти ролики, найдите мотивацию. То, что говорят по телевизору – это одно, а вы взгляните на карту боевых действий, посмотреть сколько россиян сейчас стоят на Донбассе. Нам нужно помочь.

Почему новым мобилизованным на фронте легче

Кого больше всего не хватает в армии? Каких специальностей?

Я этого не знаю. Конечно, не хватает специализированных военных, но их уже не будет. Все.

Кстати, мобилизованным сейчас гораздо легче учиться. Нет такой спешки, которая была в начале, нет хаоса. Когда мы раньше подъезжали к позициям Донбасса, нам даже никто не мог карту сбросить, потому что линия менялась каждый час, ведь шли интенсивные бои. Сейчас вы приезжаете и знаете где ваши позиции, а где враг. Это уже гораздо легче.

Кроме того, вы будете знать куда едете. Мы, когда приехали, даже не знали, с какой стороны россияне. Мобилизированным, которые пойдут сейчас, будет уж точно легче. Есть много людей, у которых можно спросить.

Общий совет – когда приедете на фронт, меньше говорите, а больше слушайте.

Сейчас много говорят о том, что началось новое наступление на Донбассе. Чувствуете ли вы его?

Это абсолютная правда. Уже около месяца россияне постоянно предпринимают попытки штурма. Применяют все средства: танки, БТРы, авиацию, артиллерию. Мне нравится, как мудро действует командование Вооруженных Сил Украины, распределяя силы на правильные участки фронта.

Сейчас нам удается сдерживать это наступление. То, что линия фронта почти не меняется, не означает, что россияне не пытаются ее изменить. Идут постоянные попытки прорвать нашу линию обороны. Мы держимся, и это обходится в большую цену государству – это жизнь и здоровье наших людей.

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Мы реально учимся воевать и постоянно делаем это лучше. Однако повторю – нам нужны люди. Даже если у тебя обычный перелом ноги, случившийся во время бега, тебя списывают. Ты должен ехать лечиться, а твою работу должен делать кто-то другой.

Большая война продолжается уже второй год, но последний месяц у россиян словно открылось второе дыхание. Происходят очень интенсивные и трудные бои. Поэтому призываю людей, которые ценят свободу и хотят жить в Украине, идти в военкомат.



Воин считает, что война будет продолжаться годами / Фото из инстаграма Вышебабы

"Бойца, говорящего на русском, можно понять. Гражданского – нет"

Несмотря на то, что у нас уже год идет полномасштабная война, многие продолжают потреблять российский контент. Как мы можем "украинизировать" Украину?

В ближайшие годы нам не удастся сделать это полностью, но уже есть прогресс. Многие люди поняли роль культуры в безопасности страны и роль блогеров, музыкантов и актеров в информационной войне. Культура – точно не вне политики. Вообще, если ты создаешь что-нибудь на украинском, это уже твой политический манифест за государство.

Я знаю историю, что ребята возвращались из плена и все равно продолжали слушать российскую музыку… Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы отказались от всего русского. Мне хватило тогда, когда россияне оккупировали родной Краматорск. Тогда меня отрезало от всего русского. Однако для многих людей даже пытки не являются переломным моментом.

Наверное, нужно объяснять, как культура и спрятанные нарративы в песнях влияют на то, как мы потом принимаем решение. Чем больше мы слушаем российского, чем больше смотрим российских фильмов, знаем российских инфлюэнсеров, тем больше у нас эмоциональная связь с этим государством. Однако Россия – наш враг, мы должны уничтожить врага.

Все находящиеся на нашей земле оккупанты должны быть уничтожены, в лучшем случае – обменены на наших пленных. Когда у тебя есть эмоциональная связь с этим государством, ты начинаешь жалеть врага. Я за полный разрыв отношений с Россией. Мы не должны искать хороших россиян.

У меня непопулярное мнение – я против россиян, воюющих на нашей стороне. Мы справимся без них. Эти несколько сотен людей могут информационно больше навредить, ведь мы и дальше будем думать, что в России есть хорошие люди. Если они хотят свободной России, пусть едут в Россию и делают там какие-то диверсии.

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Еще насчет русского языка. Многие люди, которые не переходят на украинский, оправдывают себя тем, что в армии есть русскоязычные воины, защищающие нас. Почему такой аргумент – неправильный?

Такими утверждениями люди просто оправдывают свое бездействие. Если военный говорит по-русски, то его можно понять. Ему, чтобы перейти на украинский, нужно приложить определенные усилия, а воину может быть просто не до того.

Есть яркий пример. У меня есть русскоязычный побратим из Одессы, он с нами общается на украинском, но когда случается какая-то экстремальная ситуация, то переходит на русский. Мы это понимаем, ведь иногда трудно быстро передать какое-то сообщение. Однако язык общения в моей бригаде – украинский. Есть только один человек, который всегда говорит по-русски.

Украинский язык на войне – элемент безопасности, ведь мы всегда знаем, что это свой.

Я не понимаю гражданских, которые не переходят на украинский язык. Я же перешел, хотя 30 лет говорил по-русски. То есть никаких проблем в этом нет, главное – желание.

Сейчас общество меньше читает новости с фронта, меньше интересуется войной. Как удержать тонус, чтобы украинцы не расслаблялись?

Нам нужно донатить и поддерживать армию. Сейчас не время расслабляться. На самом деле, я не знаю, какая атмосфера в гражданской жизни, ведь только третий день, как приехал с фронта.

Надо думать, что будет, если мы расслабимся и перестанем поддерживать армию, перестанем воевать. Нашего государства просто не станет. Поэтому это вопрос существования Украины. Сколько бы мы ни говорили о победе, ее не будет, если мы не будем делать для нее все, что можем.

Мы победим, если будем воевать, если пойдем в военкоматы, если будем волонтерить. Кстати, без волонтерства наша армия гораздо менее боеспособна. Волонтеры – очень важная составляющая.

Мой тур по городам Украины – это как раз симбиоз волонтеров и войска. Его организовывают волонтеры вместе с моей бригадой. На Восток я должен приехать из мини-"Градами" и дронами для своей бригады. Через 20 дней я могу вернуться с миллионами гривен – это значительно быстрее, чем ждать государственный заказ. Поэтому меня отправили в эту командировку. Я ответил: "Так точно" – и поехал.



Вышебаба рассказал о благотворительном туре по Украине

В Ивано-Франковске мы собрали больше, чем планировали – 120 тысяч гривен, и это без учета билетов. В общем я рассчитываю на 3 миллиона гривен, но посмотрим. Организаторы говорят, что будет больше, но я всегда сдержанный оптимист.

"На войне есть много хорошего": Вышебаба о книге, которую пишет

Сейчас некоторые военные, которые уже больше года на войне, говорят, что их не отпускают домой в отпуск. Какая ситуация в вашей бригаде? Сталкивались ли вы с таким?

У нас в бригаде все ходили в отпуск, как это и должно быть по закону. Командир сам отправляет всех, потому что обязан это делать.

Я выступаю со стихами в соседних бригадах, чтобы поднять морально-психологический дух воинам, и спрашиваю ребят, ходили ли они в отпуск. Все всегда отвечают, что да. Поэтому я не понимаю, откуда берутся такие сообщения.

Мне вообще сложно в это поверить, потому что опросил бойцов в 12 бригадах, а это тысячи людей. Если в других бригадах не так, то, пожалуй, нужно в высшее командование обращаться.

Несмотря на все ужасы на войне, что хорошего с вами случилось на фронте? Возможно, какую-нибудь историю можете рассказать.

На войне много хорошего на самом деле. Несколько недель назад один серьезный штурмовик говорит: "Мне все это нравится – враги гибнут, движ, накрываем, все так классно. Вот если бы наши не погибали, то можно было бы так бесконечно". Единственный и важный минус на войне – потеря побратимов.

Есть много историй подвигов, когда человек, от которого ты ничего не ожидал, совершает героические вещи. В подразделениях есть молчуны, все идут – он идет, никто не идет – он не идет, это такие скромные люди. И вот была ситуация, когда наши побратимы погибли на позиции, и нужно было кому-то идти и вытащить их. Так вот этот скромный человек сам и согласился.

Такие истории – о тихом героизме. Мне очень досадно, что мы даже не сможем узнать все эти прекрасные подвиги. У нас будет один большой подвиг народа и несколько ярких рассказов.

Но следует понимать, что мы каждый день стоим на этих позициях и не пропускаем россиян благодаря нашим людям. Если технически сравнить, то у России более сильная армия, но у нас гораздо выше морально-психологические качества и дух войска. На этом мы протянули уже год.

Я надеюсь, что опишу эти истории в прозе, ведь в стихах этого не расскажешь.

Хотите написать книгу?

Уже начал.

Видео, как вы сделали дочери сюрприз и приехали домой, растрогало всех украинцев. Когда вы последний раз видели свою семью? Они сейчас за границей?

28 февраля. В Ивано-Франковске у меня полдня было свободно перед репетицией. Приехала моя мама с дочерью, и мы провели вместе время. Они сразу поехали обратно за границу, потому что дочери нужно в школу.

Воин преподнес дочери сюрприз: видео

"Военные очень уважают "Пташку" – она прошла ад, но имеет такую энергию"

Расскажите, как вы познакомились с Екатериной Полищук "Пташкой", ведь она выступает на ваших концертах. Как вы ее привлекли в этот благотворительный тур?

Она такая самостоятельная, что сама привлеклась. "Пташка" приезжала на фронт, чтобы поддержать морально-психологический дух военных. Вот так мы и познакомились. Хотя мы знали друг друга и раньше, но только через социальные сети.



Вышебаба с Екатериной Полищук / Фото из инстаграма воина

Я рассказал ей о туре, а она спросила, нужна ли поддержка. У нее столько энергии, историй, украинского духа. 21-летняя девушка прошла через несколько кругов ада, а осталась такой энергичной. Даже в самых крутых воинах я такой мощной энергетики не видел.

Представьте, такая молодая девушка приезжает к военным, которые на войне уже год, и поднимает им морально-психологический дух. Военные ее невероятно уважают, она очень сильные речи говорит, которые подкреплены собственным опытом.

Вот вы спрашивали, как заставить мирные города не забывать о войне – ходить на такие благотворительные вечера, где выступают военные или ветераны. Мы должны поддерживать армию. Не надо себя успокаивать, что победа наступит сама собой. Если мы ее не выгрызем, то не будет никакой победы.