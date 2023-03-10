Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Украина действительно сможет относительно быстро наладить поставки ударных беспилотников в промышленных масштабах.

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Как помогут Украине ударные беспилотники

Как пояснил Нарожный, ударные беспилотники относительно просты. Ими не всегда можно управлять во время полета. Их задача – долететь, передать картинку и вернуться или попасть в объект. Такие дроны могут нанести удар в глубоком тылу территории России.

Просто логика. Сейчас у россиян оканчиваются артиллерийские боеприпасы. Они возят их из Сибири и Дальнего Востока. Нам нужно уничтожать склады. Я уверен, что там с охраной и ПВО все плохо. Влияние, которое оказывают беспилотники, уже очень серьезное в этой войне,

– отметил Нарожный.

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Конечно, точно говорить, когда Украина сможет наладить производство в промышленных масштабах, довольно сложно. Но вполне вероятно, что это будет уже в этом году.

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