Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Украина действительно сможет относительно быстро наладить поставки ударных беспилотников в промышленных масштабах.
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Как помогут Украине ударные беспилотники
Как пояснил Нарожный, ударные беспилотники относительно просты. Ими не всегда можно управлять во время полета. Их задача – долететь, передать картинку и вернуться или попасть в объект. Такие дроны могут нанести удар в глубоком тылу территории России.
Просто логика. Сейчас у россиян оканчиваются артиллерийские боеприпасы. Они возят их из Сибири и Дальнего Востока. Нам нужно уничтожать склады. Я уверен, что там с охраной и ПВО все плохо. Влияние, которое оказывают беспилотники, уже очень серьезное в этой войне,
– отметил Нарожный.
Как ударные беспилотники помогут Украине в войне: смотрите видео
Конечно, точно говорить, когда Украина сможет наладить производство в промышленных масштабах, довольно сложно. Но вполне вероятно, что это будет уже в этом году.
В Украине разработали беспилотник на 3 тысячи километров
- В Украине уже начали серийно производить собственные беспилотники, способные пролететь аж 3100 километров. Этого расстояния хватит, чтобы долететь до Москвы и вернуться домой.
- Этих "птичек" производит компания AeroDrone. Понятно, что они уже прошли сертификацию. А Минобороны заключило соглашение о закупке первой партии этих беспилотников.
- Одно из преимуществ этих БПЛА – достаточно высокая грузоподъемность. Первая модель (D-80 Discovery) имеет грузоподъемность 80 килограммов, а вторая (E-300 Enterprise) – 300 килограммов.