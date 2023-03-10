Так, контрнаступление украинских защитников обязательно будет, но как оно будет проходить и по каким направлениям должно стать сюрпризом для российских оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Ключевые события состоятся в 2023 году

Кроме того, еще одной важной составляющей хода событий на поле боя является ресурс. По мнению Подоляка, следующие 2 – 3 месяца для России являются главными с точки зрения того ресурса, который она накопила и может потратить.

Дальше ситуация на фронте будет выглядеть по-другому – это будет одностороннее движение Украины. А здесь для нашего государства важно получить некоторые инструменты.

В первую очередь, это дальнобойные ракеты, которыми ВСУ смогут отрабатывать по складам врага глубоко в тылу. Таким образом, Украина сможет уничтожить остатки вооружения, которые еще имеют оккупанты и вызвать деморализацию и панические настроения внутри России.

В то же время второй ключевой инструмент – артиллерийские снаряды калибра 155, 152 и 122 миллиметра. Их не так много производилось, потому что это советские снаряды и мир не накапливал их. Однако сегодня уже много инвестиций в европейские ВПК, чтобы производить эти боеприпасы.

Эти снаряды позволят уничтожать российский живой мобилизованный компонент и не допускать таких боестолкновений, как мы видим сегодня на Бахмутском направлении. Все, что нужно, ключевые события – состоятся в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето – осень,

– предположил советник главы ОПУ.

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Напомним, что ранее Михаил Подоляк говорил, что активные наступательные действия врага будут продолжаться в течение двух месяцев. Они будут сосредоточены на Бахмутском, Угледарском, Лиманском и Соледарском направлениях.

В то же время советник главы ОПУ отметил, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через 2 месяца.