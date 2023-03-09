В городе была проведена ротация, то есть те войска, которые находились там давно, отвели на восстановление боеспособности, а на их место завели элитные свежие войска, готовые бороться. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Заметьте Станут тиром для нашей артиллерии, – воин ВСУ объяснил, что будет с россиянами в случае взятия Бахмута

Нарожный рассказал, почему Вооруженным силам Украины важно удерживать Бахмут Донецкой области.

Город удобен для обороны

Украинским защитникам удалось возобновить контроль над дорогой, по которой ведутся поставки в этот район. Она простреливается, там есть несколько точек, где враг стоит на расстоянии 5 – 7 километров и может доставать минометами, но поставки продолжаются.

Самое главное, почему вся эта история вокруг Бахмута – он очень удобен с точки зрения обороны,

– отметил военный эксперт.

Он пояснил, что через тамошнюю реку Бахмутка подорваны все мосты, вокруг есть холмы, с которых удобно атаковать артиллерией, а также городские застройки, за которыми можно скрываться и наносить удары по российским захватчикам.

Нарожный объяснил, почему Бахмут может стать платформой контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Бахмут станет основой для украинского контрнаступления

В то же время, если ВСУ отойдут от Бахмута, то враг продолжит свое наступление и нам придется останавливать его уже на подступах к Славянску и Краматорску. Более того, если россиянам удастся полностью разрушить Бахмут, то эти города может постигнуть такая же участь. А ВСУ придется удерживать линию обороны в другом месте.

Что важно, сейчас украинские защитники перемалывают большое количество оккупантов в районе Бахмута. ВСУ удерживают здесь большое количество элитных войск России: лучшие подразделения ЧВК "Вагнера", морскую пехоту, десантников и т.д.

"Все они предпринимают попытки штурма Бахмута и не наступают на других направлениях. Таким образом готовится основа для украинского контрнаступления. Все прекрасно знают, где находятся лучшие российские войска и это означает, что на других направлениях их нет и там мы можем контратаковать", – подчеркнул военный эксперт.

Последние новости из Бахмута