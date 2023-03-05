Оккупантам не удается окружить и взять Бахмут уже более полугода: несмотря на разнообразные заявления пропагандистов, ВСУ по-прежнему контролируют город. Комментарий по этому поводу, в частности, дал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Россия распространяла слухи, что в Киеве отдали приказ о выводе отдельных подразделений из Бахмута. Однако это не соответствует действительности, по словам Череватого. Украинские войска проводят контролируемые плановые дежурства на позициях.

Бои в Бахмуте ведутся больше на происках, город контролируют украинские силы: ВСУ, Пограничная служба и Национальная гвардия. Массового отвода украинских войск тоже нет,

– сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что активные боевые действия продолжаются вокруг Бахмута в таких селах, как Васюкивка и Дубово-Василовка, что на север от города. Вместе с тем напряженная ситуация в Ивановском и Богдановке, что на запад от Бахмута.

Обратите внимание! По состоянию на 4 марта было известно, что помощью РСЗО за сутки враг совершил 21 атаку на этом направлении. Также Череватый сказал, что погибли более 150 российских военных, 239 получили ранения, а 3 попали в плен близ Бахмута.

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