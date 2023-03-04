Актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 4 марта сообщили в Генштабе ВСУ. Враг продолжает наносить удары, обстреливать населенные пункты на многих направлениях и предпринимать попытки наступлений.

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Вражеские обстрелы и попытки наступлений

Россияне в течение текущих суток нанесли по Украине 4 ракетных и 10 авиационных ударов. Также захватчики четыре раза открыли огонь из реактивных систем залпового огня, атакуя мирные населенные пункты Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. К сожалению, в результате обстрелов погибли и пострадали люди.

Россияне продолжают предпринимать попытки наступления на:

Купянском и Лиманском направлениях ( Невское и Белогоровка – успеха враг не имел);

– успеха враг не имел); Бахмутском направлении ( Васюковка, Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Григоровка и Бахмут – так же без успеха для врага, атаки отражены, попытки окружения Бахмута провалились);

– так же без успеха для врага, атаки отражены, попытки окружения Бахмута провалились); Авдеевском и Шахтерском направлениях (Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское и Красногоровка – так же безуспешно для врага).

Кроме того, россияне из танков, минометов и артиллерии обстреливают населенные пункты в приграничных регионах и вблизи линии разграничения. В частности:

На Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли 33 населенных пункта Сумской и Харьковской областей;

на Купянском и Лиманском направлениях – 12 населенных пунктов;

на Бахмутском направлении – 13;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях – более 20;

на Запорожском и Херсонском направлениях – более 30-ти.

Новые волны мобилизации на временно оккупированных территориях

Из-за колоссальных потерь оккупанты решили начать новые волны мобилизации на временно оккупированных территориях, в частности во временно оккупированной Горловке Донецкой области с 5 марта начнется та самая новая волна призыва в захватническую армию. В частности, руководители учебных заведений получили указания от так называемых администраций по постановке на воинский учет мужчин с 1995 по 2005 годы рождения.

В то же время, на временно оккупированной Луганщине для гражданских, не имеющих российских паспортов, ввели запрет на свободное передвижение между населенными пунктами. Такие мероприятия захватчики ввели в Старобельске, Рубежном и Станице Луганской.

ЗАЭС угрожает катастрофа

Между тем во временно оккупированном Энергодаре критически не хватает квалифицированных работников для Запорожской АЭС, которые обеспечивали бы безопасную и стабильную работу станции.

Поэтому оккупанты начали трудоустраивать на станцию людей без соответствующей специальности и стажа, что может привести к ужасным последствиям.

Удары ВСУ по захватчикам

В течение текущих суток украинская авиация нанесла 15 ударов по вражеским целям. В частности: