Актуальну інформацію про ситуацію на фронті станом на 18:00 4 березня повідомили у Генштабі ЗСУ. Ворог продовжує завдавати ударів, обстрілювати населені пункти на майже всіх напрямках та здійснювати спроби наступів.

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Ворожі обстріли та спроби наступів

Росіяни протягом поточної доби завдали по Україні 4 ракетних та 10 авіаційних ударів. Також загарбники 4 рази відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню, атакуючи мирні населені пункти Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.

Росіяни продовжують здійснювати спроби наступу на:

Куп’янському та Лиманському напрямках ( Невське та Білогорівка – успіху ворог не мав);

– успіху ворог не мав); Бахмутському напрямку ( Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут – так само без успіху для ворога, атаки відбито, спроби оточення Бахмута провалилися);

– так само без успіху для ворога, атаки відбито, спроби оточення Бахмута провалилися); Авдіївському та Шахтарському напрямках (Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське та Красногорівка – так само безуспішно для ворога).

Крім того, росіяни з танків, мінометів та артилерії обстрілюють населені пункти в прикордонних регіонах та поблизу лінії розмежування. Зокрема:

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли 33 населені пункти Сумської та Харківської областей;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – 12 населених пунктів;

на Бахмутському напрямку – 13;

на Авдіївському та Шахтарському напрямках – понад 20;

на Запорізькому та Херсонському напрямках – понад 30.

Нові хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях

Через колосальні втрати окупанти вирішили почати нові хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, зокрема у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області з 5 березня почнеться та сама нова хвиля призову до загарбницької армії. Зокрема, керівники навчальних закладів отримали вказівки від так званих адміністрацій щодо постановки на військовий облік чоловіків з 1995 по 2005 роки народження.

Водночас на тимчасово окупованій Луганщині для цивільних, які не мають російських паспортів, ввели заборону на вільне пересування між населеними пунктами. Такі заходи загарбники ввели у Старобільську, Рубіжному та Станиці Луганській.

ЗАЕС загрожує катастрофа

Тим часом в тимчасово окупованому Енергодарі критично не вистачає кваліфікованих працівників для Запорізької АЕС, які б забезпечували безпечну та стабільну роботу станції.

Тому окупанти почали працевлаштовувати на станцію людей без відповідного фаху та стажу, що може призвести до жахливих наслідків.

Удари ЗСУ по загарбниках

Протягом поточної доби українська авіація завдала 15 ударів по ворожих цілях. Зокрема: