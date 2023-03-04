Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. За минувшие сутки оккупанты нанесли 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили 84 обстрела с РСЗО.
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Россия ведет наступление по нескольким направлениям
Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника.
Карта боевых действий в Украине
Какая ситуация на направлениях
На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное и Веселое – Донецкой.
Россияне наступали в районе Белогоровки: карта боевых действий
В указанных направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. В частности, это – Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Северск, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За прошедшие сутки наши воины отразили многочисленные атаки в районах населённых пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
Карта боевых действий вокруг Бахмута
Вражеских обстрелов подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Торецк, Майорск и Майорск.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа.
Карта боевых действий в районе Авдеевки
Враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах около 30 населенных пунктов. Среди них – Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия восстановления наступления.
Враг совершил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов, в частности, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области и Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Волшебного и Каменского Запорожской области; Очакова в Николаевской области и Берислава, Томариного, Казацкого, Белозерки, Днепровского и Херсона. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Россияне в обороне на Юге: карта боевых действий
Силы обороны мощно отработали по оккупантам
- Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях.
- Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, состав боеприпасов, 2 состава ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.