Чем важна оборона Бахмута

Военно-тактического гения для того, чтобы угробить живую силу и технику в котле, не требуется. Мы знаем это с советских времен: приказ Сталина №227 "Ни шагу назад!" и заградительные отряды НКВД за солдатами Красной армии. А почему "ни шагу"? В чем смысл такого самопожертвования?

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Для рабски смиренных мобилизованных из недоимперии такие вопросы категорически запрещены. Их гонят на наши позиции, как стадо на бойню. В то же время украинские воины действуют осознанно, они должны знать свой манёвр и боевую миссию. Они не должны умирать глупо. Украинское общество не согласится с такими потерями.

Поэтому когда в районе Бахмута аннулировался наступательный потенциал недоимперии, то героизм защитников был оправдан. Сейчас наши оборонные позиции практически уничтожены, и целесообразно выйти за пределы реки Бахмутка до новой линии, сохраняя силу для дальнейших боевых действий.

На ход военной кампании отказ от Бахмута после почти года защиты не повлияет. Вся эта ерунда, что 70-тысячный районный центр является "Сталинградом" этой войны прокатывает только для неграмотных россиян. Во время Второй мировой войны захват Сталинграда обеспечил немецким фашистам выход к нефтяным месторождениям Азербайджана и перерезку Волги – одну из главных транспортных артерий СССР.

В то же время Бахмут ничего не прикрывает. Его защита вместе с защитой Соледара, Угледара и других крепостей позволила остановить наступательные попытки недоимперии и нейтрализовать ее наиболее боеспособное подразделение – ЧВК "Вагнера".

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В соляных шахтах Бахмута были склады оружия. Но это было стрелковое оружие советских времен. Все рабочее уже давно оттуда вывели. На территории одного из промышленных предприятий Бахмута были склады современных боеприпасов. Но я считаю, что их уже исчерпали в битвах.

Украина ничего не потеряет

Выйдя из Бахмута, Украина не останется без соли. Как не осталась без бензина и дизеля в начале боевых действий, так не осталась без света и тепла после атак на критическую инфраструктуру. Более того, производство соли там остановили полгода назад.

Я больше не вижу никакого смысла в том, чтобы прилагать чрезмерные усилия для обороны Бахмута. Однако если наше военное командование имеет возможности для продолжения обороны при минимизации потерь, то ему, конечно, лучше знать.

Кстати, уже появилось мнение, что странная партизанщина в Брянской области возникла именно для того, чтобы отвлечь внимание от ухода из Бахмута. Так я не думаю. ВСУ безо всякого информационного тумана отходили из Северодонецка и Лисичанска, и никаких потрясений возмущенной общественности не было. Потому что мы доверяем профессионализму военных, которые делают то, что нужно.

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Война – не только победный марш колонн под развернутыми знаменами. Главное, чего мы ожидаем, это подготовка наступления ВСУ летом – весной. Бои тактического значения при всей их напряженности являются лишь эпизодом масштабной военной кампании.

Как говорится: "цыплят по осени считают". Так и будет. Таков наш украинский путь. Путь к победе.