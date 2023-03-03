Последствия решения россиян увидели под Угледаром

Есть некоторые объективные факторы, которые работают против нас. Прежде всего в вопросе, почему качество сопротивления желало бы быть лучше на текущем моменте.

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Причина в том, что наша кадровая армия, которая была по состоянию на 24 февраля 2022 года, и подготовленный в АТО/ООС резерв понес значительные потери – убитые, раненые, морально и физически истощенные после года такой войны.

Просто у нас раньше говорили о том, какие потери понесла кадровая армия Московии после 24 февраля 2022 года, и как следствие возникла дилемма: либо заниматься подготовкой пополнений и отвлекать тех, кто может воевать здесь и сейчас, либо не заниматься таким, но усугублять долгосрочно свою ситуацию. Московиты выбрали первое, а последствия все увидели под Угледаром, когда оккупанты потеряли очень много техники, на которой работали те, кого мобилизовали.

Но проблема в том, что у нас такая же дилемма. Так же решать ее трудно – есть текущие требования вести борьбу здесь и сейчас, а есть вопросы подготовки тех, кого недавно мобилизовали.

Решение есть

На это все накладываются наши потери наиболее подготовленных, которые являются результатом того, что нехватка тяжелого вооружения и БК мы вынуждены компенсировать людьми.

Управление эскалацией, которое является вопросом №1 для администрации Джо Байдена, после 24 февраля прошлого года повлекло затяжные дискуссии и полурешения по поводу того, как и когда давать с вооружения. Результат – потери в кадровой армии и среди подготовленного резерва. Затем работает еще больше эффект отрицательной мультипликации в вопросе обеспечения качества сопротивления на будущее.

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Это все объективные обстоятельства, на которые нам сложно повлиять. Как следствие, имеем то, что имеем. Но с тем, что есть, неплохо держимся.

Единственное, что в отличие от московитов у нас есть куча тренировочных программ от партнеров, позволяющих учить недавно мобилизованным элементам современного общевойскового боя и общевойсковой операции.