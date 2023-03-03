Без Украины Европа упадет перед Россией

Хорошая новость – пока воюет Украина, Европа в безопасности. Плохая новость – если Украина упадет, ни одна из стран Европы, кроме Великобритании, не сможет остановить Россию. Никто. Это не шутка и не преувеличение.

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Очень хорошая новость – Украина будет бороться до победы. Украина устоит и сломает хребет одичавшим. Очень плохая новость – Европе придется для этого напрячься еще больше. В разы больше. Иначе смотрим на плохую новость повыше.

Это не угрозы. Это не устрашение. Это просто констатация факта. Понимание ситуации на базе виденного.

Еще это понимают те, кто знает Россию лучше других: Польша, страны Балтии, Чехия. Те страны, которые отдают нам последнее. Они по собственному опыту понимают – когда мы победим, то все это им не понадобится в короткой перспективе. Если мы упадем, то все это им не поможет. Совершенно.

Когда в России кричали: "Дойти до Ла-Манша" – они не преувеличивали. Это печальная реальность, которая могла бы произойти, если бы Украина не имела опыта войны с 2014 года, будь ВСУ на уровне 2014 года, и если бы мы ценой потерь лучших сыновей и дочерей не сдержали бы завоевателя.

Ни одна страна Европы не способна противостоять русской армии с их методом ведения войны. Мы видим это. Ни одна страна не сможет удержать удар сотен и тысяч танков и самолетов. Даже если это будут устаревшие танки и самолеты. Их сотни и тысячи.

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Ни одна страна Европы ментально не готова терять сотнями в сутки своих граждан. Российские войска при переходе границы без остановки пройдут ровно столько, на сколько хватит горючего в баках. Затем заправка и дальше. На Ла-Манш. К сожалению, это реалии.

Путин не сможет сдержать свою армию

Некоторые страны даже не будут воевать. Они подпишут какие угодно условия капитуляции. Не кем и нечем воевать. Высокие технологии не работают, когда идет огневой вал чугуна артиллерии. Когда дома сносят "ФАБами", старыми самолетами. Когда сотни тысяч диких пехотинцев придут за "трофеями". Их ничто не сможет остановить. Особенно мигранты, недавно сбежавшие от войны из своих стран. Воевать будут те, кто знает, чем все закончится из собственного опыта.

Изнасилованные женщины и дети, замученные мужчины, разграбленные дома – это реальность. Мы несем огромные потери. Мы никогда от них не оправимся. Надо реально смотреть на это. У нас до войны была демографическая проблема, а после победы будет просто крушение. Мы платим очень дорогую цену. И мы знаем почему. Если мы не победим, то у нас не будет проблемы, потому что нас не будет как государство, как нации. Поэтому мы обречены на победу.

Но в цивилизованной Европе не понимают, что если мы, украинцы, при поддержке союзников не остановим Россию, ее уже не остановит никто. На Ла-Манш. Ни один российский политик, ни один Путин, не сможет остановить армию на границе с Европой. И не будет, потому что потеряет власть. Сотни тысяч "разогретых" и озверевших "асвободителей" потребуют "повторить". И они "повторят".

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А еще чисто денежный интерес. Россия страдает от войны. Там, где она проходит по Украине – выжженная земля, не подлежащая восстановлению в ближайшие десятилетия. Даже если пофантазировать и допустить, что Украину "продавят" до границ, то с проигравших нечего будет взять. Это будет пустыня. А победителям нужны трофеи. Много трофеев. Много денег. Много унитазов и стиральных машинок. Много насилия, изнасилований и крови. Ибо только так они смогут остановить своих, не потеряв власть. Потому что цена, которую они платят сейчас, тоже не мала.

Но она для империи она ничего не значит. Потому что сейчас или империя рухнет, или Украина. В то же время, государства, которым грозит смерть, становятся очень эгоистичными к своим гражданам. Выживание государства (особенно империи) – для государства главное.

Европейцы не умеют воевать с ордой

Россия до сих пор не остановилась. За февраль мы потеряли 85 квадратных километров территории. Потеряли. Не получили. За январь примерно столько же. Это все невероятно высокой ценой, пока враг только наращивает усилия. Да, мы готовимся, мы формируем новые подразделения, мы восстанавливаем потери. Но нас банально меньше. В разы меньше. А еще, человеческая жизнь для нас стоит очень и очень много, а для россиян – ничего. Их еще есть и есть. И даже с допотопной техникой и устаревшим вооружением, даже плохо обученные, они могут завалить "мясом" всю Европу. Уничтожить всю Европу, если мы их здесь не остановим.

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Поэтому все, кто сейчас живет в Европе и оказывает хоть какое-то влияние на решения и европейцев, просто постарайтесь им объяснить эти простые и очевидные для нас вещи. Ибо все это мы уже видим. Они не остановятся, если мы их не остановим.

Я не хочу никого оскорблять и умалять воинские качества европейских военных. Но это не люди, это – орда. Это то, с чем вас не учили воевать. К несчастью. Нас тоже не учили, но мы сами научились за 9 долгих лет. У вас этих лет нет. Просто дайте нам все, что мы просим. Все равно без нас вам это не пригодится. Оно вас не спасет.