Россияне продают бронированную технику на сайтах

Да, это разработка 50-х годов, так самому молодому бронекорпусу там будет более 50 лет. Но вся проблема в том, что они смогли поднять это с баз хранения, почистить, отмыть, покрасить и оно ездит. Легкобронированное против пуль и обломков сохранит.

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Идём дальше. Какое их количество не ясно, но их спокойно использовали в войсках. Я помню, как в 2014 году писал о старых советских БТР-80 из Самары, которые передавали в так называемые "Л/ДНР". Сами россияне пересаживались на БТР-82, а все старое опрокидывали по остаточному принципу на Донбасс.

Сейчас россияне создают кучу новых воинских частей, всех их нужно на чем-то возить. К сожалению, у них есть возможность поднять откуда-то старую технику и по крайней мере завести ее. Еще поставят сверху пулемет, корнет или зушку – и вот вам боевая бронированная единица.

Что меня смущает? Это то, что и сейчас в России можно купить подержанную военную технику по хранению у гражданских. Зайдите к россиянам на сайты – там спокойно торгуют демилитаризованными БТР-60/70/80, даже есть БТР-40, а также куча запчастей к ним и то, что осталось после их распила. То есть, кое-как легкобронированную технику для фронта они еще смогут выгребать даже из таких частных компаний.

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У нас выгребать ее неоткуда. Мы пополняем свой автопарк от "Рамштайна" до "Рамштайна". В то же время СССР настругал тех БТРов и тягачей на несколько "вторых мировых". Поэтому меня вообще не удивляет тактика россиян, когда они на одно и то же минированное поле шлют друг за другом колонны техники.

Бабы еще родят, а технику в случае чего начнут отжимать у частных контор. Поэтому о "техническом" голоде россиян можно будет говорить тогда, когда на "Авито" не будет ни одного объявления о продаже демилитаризованных БТРов.