Белорусские власти борются с историей

Чего стоит, в контексте антизападной политики, осуждение режимом Александра Лукашенко активиста польского меньшинства и журналиста Анджея Почобута к 8 годам лагерей, а также выслание, после объявления Варшавой закрытия пограничного перехода в Бобровниках, польских дипломатов из Минска и Гродно.

Читайте также Россияне придумали русофильскую Украину и сами в нее поверили

Однако этого белорусскому тирану оказалось мало. Так, на днях в костеле Девы Марии Розарии в Солах Гродненской области Беларуси закрасили фреску "Чудо на Висле". В центре изображения находилась фигура отца Игнатия Скорупки, героически погибшего в Варшавской битве.

Варшавская битва – решающие бои советско-польской войны в 1919 – 1921 годах, когда армию Тухачевского разбили и Польше удалось отстоять свою независимость. Поэтому битва получила название "Чудо на Висле".

Решение по окраске приняли белорусские власти, которые в течение многих месяцев были возмущены тем, что на картине изображено "убийство советских солдат". По мнению ее представителей, она "разжигает национальную рознь".

Примечательно, что фреску раскритиковало белорусское государственное телевидение. В декабрьской программе от пропагандистки Ксении Лебедевой прозвучал тот же нарратив. Мол, произведение разжигает "национальную и религиозную рознь".

Ситуация, очевидно, вызвала отрицательную реакцию польского правительства.

"Мы осуждаем уничтожение польского культурного наследия в Беларуси лукашенковским режимом. Это наследие является неотъемлемой частью истории Беларуси. Его уничтожение недостойно и несовместимо с принципами цивилизованного мира", – написал в твиттере представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Стоит отметить, что фреска была создана в 1930-е годы – незадолго после Варшавской битвы. По данным СМИ, ее уже закрашивали в прошлом – в эпоху СССР. Впрочем, после его распада, работа в алтаре была возобновлена и снова освящена.

Актуально Лукашенко – курьер, повезший в Китай детали "мирного плана"

Теперь же фреску решили уничтожить снова. Кроме того, рупоры режима обвиняют католическую церковь в сотрудничестве с "фашистами".

Война с ветряными мельницами

Впрочем, не только фреска стала объектом нападений со стороны белорусских властей. В Беларуси продолжается акция уничтожения могил бойцов Армии Краевой и послевоенного антикоммунистического подполья. Их она называет "геноцидом белорусского народа". Только в течение 2022 года на западе страны было уничтожено более десятка таких захоронений.

Поведение режима можно объяснить. Это связано, в частности, с кампанией по уничтожению следов польского наследия, которая проводится в Беларуси.

Для Лукашенко и его сюзерена Путина крайне невыгодна история победы над большевиками в 1920 году, как и любые другие подобные победы. Тем более что в той войне, результат которой не позволил красной чуме распространиться на весь европейский континент, на стороне поляков участвовали как украинцы, так и белорусы.

В контексте русско-украинской войны, когда агрессоры имеют тождественное с большевиками поведение и такие же неоимперские амбиции, любые упоминания о поражениях воспринимаются слишком остро. Кстати, именно за подобного роду журналистские материалы и был недавно осужден активист Почобут.

Более того, Варшава активно лоббирует санкции против российского и белорусского режимов, а также всесторонне поддерживает Украину и белорусскую оппозицию.

Важно Папа – не военная цель: как спецтрибунал защитит украинских бойцов

Очевидно, ожесточенная борьба с ветряными мельницами будет продолжаться. Если возобновление фрески "Чудо на Висле" в гродненском костеле стало возможным после коллапса "империи зла", то и во второй раз это можно будет осуществить только после падения режимов Путина и Лукашенко, которое будет происходить вскоре после разгромного поражения в Украине.

Осталось дождаться главного события современности – "Чудеса на Днепре"…