Топ поражений врага за год великой войны

Первое поражение – это провал так называемой "спецоперации". Блицкриг не сработал. Благодаря разведке США и союзников ВСУ были предотвращены. Авиация и ПВО сохранены. Войска выведены из казарм и рассредоточены.

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Фактор неожиданности русские генералы профукали. Армия России увязла в украинской обороне и не смогла выполнить поставленные задачи.

Второе поражение – дипломатическое. Российские аналитики не ожидали такой единодушной поддержки Украины европейским сообществом. Франция, Германия и Италия из едва ли не российских сателлитов превратились в ястребов и мощных поставщиков вооружения Украины.

Третье поражение – мировоззренческое. Россияне сами себе придумали русофильскую Украину, сами себе поверили и сами себя этим бредом обманули. Ехали на парад, а получили выстрелы в спину, партизанскую, тотальную войну с вражеским населением.

Четвертое поражение – газовое. Путину настолько нравилась идея энергетической сверхдержавы, что она отключила ему мозги. Как наркоман, шагающий с балкона в стремлении летать, Путин включил самоэмбарго на поставку газа в Европу. Этим он только ускорил крушение своей экономики.

Пятое поражение – нефтяное. Хитрые американцы ввели не эмбарго, а ценовое ограничение на российскую нефть.

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Таким простым, как дверь инструментом, они не допустили дефицита нефти и роста цены, однако более чем на 50% сократили нефтяные доходы Московии.

Шестое поражение – экономическое. Экономика Московии сильно страдает от наложенных санкций. Но еще больше – от неналоженных. Ведь даже если нет прямых санкций, все предпочитают держаться как можно дальше от бешеной бензоколонки, чтобы не потерять рынки Европы и США.

Седьмое поражение – союзническое. Москва очень рассчитывала на поддержку Пекина. Очевидно, перед началом вторжения китайцы ее обещали. Также очевидно, что китайцы не поддерживают Московию так мощно, как Московия рассчитывала. Китай не спешит ставить на лузеров, а пословица: "Если падает – подтолкни!" – китайская, кстати.

Восьмое поражение – демографическое. Россия потеряла самый лучший человеческий потенциал. Сотни тысяч наиболее образованных и экономически активных московитов покинули страну и не факт, что когда-нибудь вернутся.

Девятое поражение – мифологическое. Разрушены мифы о непобедимой русской армии. Большая, мощная, но тупая, наглухо застрявшая в прошлом веке ментально и организационно.

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Десятое поражение – культурное. Российская культура, которая веками была локомотивом российской экспансии в соседние страны, понесла в Украине необратимые потери. Носители русской культуры массово отказались от нее. Отказались даже этнические россияне, настолько она стала токсичной.

Поздравляю всех причастных с годом поражений оккупантов. Отдельное каждое из этих поражений не приведет к нашей всеобщей победе. Но все они в совокупности делают победу Украины в войне неотвратимой.