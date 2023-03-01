Китай – спаситель Лукашенко перед Путиным

Александр Лукашенко отправился в Поднебесную уже в 13-й раз. Это больше, чем любой другой европейский лидер. Даже самоназначен.

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Так, бацька близок китайским правителям своими замшелыми социалистическими идеалами, а также своей авторитарной неизменяемостью и редкой политической всеядностью. То есть, белорусский диктатор и китайские вожди коммунистической партии близки по духу.

Лукашенко скопировал многовекторность у нашего Леонида Кучмы и заигрывает одновременно с Россией и Китаем, потому что со Штатами не получилось. Именно Китай за подтяжки удерживает Лукашенко от падения в бездну войны, куда его изо всех сил тянет Путин.

Дело в том, что Китай реализует в Беларуси стратегическую инициативу "Пояс и Путь", там за деньги Китая был создан индустриальный парк "Великий камень".

Лукашенко придумал отмазку. Мол, Си Цзиньпин против вступления Беларуси в войну в Украине, потому что из-за этого могут пострадать китайские инвестиции. Путину ответить нечем. Это, кстати, иллюстрация к тому, почему Китай не поддерживает Украину – Китай защищает свои активы. В то же время в Украине у него не активы, а проблемы.

Какую посылку везет курьер Лукашенко

Но все равно особые отношения с Китаем не повод, чтобы ездить туда-сюда в Пекин. Такую готовность проявляют не политические лидеры, а курьеры по доставке. Вот и Лукашенко сейчас выступает таким курьером. Только возит он не пиццу или жареный картофель, а элементы "мирного плана" для Украины. Плана, разработанного в Москве, чтобы получить временную передышку в развязавшейся войне и требующий согласования и продвижения его Пекином.

То, что появилось на днях, – это не план, а какой-то список пожеланий на китайский маневр, потому что там пункты конфликтуют друг с другом. К примеру, пункт об уважении суверенитета и территориальной целостности противоречит призыву начать мирные переговоры. Какие переговоры и суверенитет, если оккупанты на украинской земле?

План, в отличие от перечня пожеланий, предполагает последовательность шагов. Если Лукашенко удастся согласовать с Пекином и Москвой главный пункт, то этот мирный план озвучит лично товарищ Си. Если лично им озвученный план не будут рассматривать всерьез, тогда Китаю придется делать шаги по продавливанию своего плана, иначе пострадает имидж супердержавы.

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Главный пункт – это фиксация линии разграничения. Без этого никакие переговоры не могут быть результативны в принципе.

Киев однозначно и оптимистично говорит о полной деоккупации Украины, то есть возвращении к ситуации 2013 года. Это сокрушительное поражение недоимперии, и она на это сегодня точно не пойдет.

Москва в иезуитской формулировке предлагает "согласиться с сложившимися реалиями", то есть все оккупированные на сегодня территории остаются под ее контролем. Это значит, пусть и не сокрушительное, но все же поражение Украины, на что мы тоже точно не пойдем.

Однако и лежащий на поверхности компромисс – откатиться на ситуацию до полномасштабного вторжения – тоже неприемлем для сторон. Ведь для общественного мнения обеих стран это поражение. Понимаете, обычно компромисс – это то, что с напряжением, но устраивает обе стороны. Однако у нас обе не устраивает. Поэтому эта война и экзистенциальна.

Может ли Китай предоставить оружие Беларуси

То есть для превращения перечня пожеланий в план мирного урегулирования, с которым не стыдно выступить главе Китая, не складывается даже самый первый пункт. Так что с вероятностью в 80% я уверен, что ничего Лукашенко не выездит. Все так и ограничится уже прозвучавшими риторическими китайскими пожеланиями. Которые вроде китайского последнего предупреждения.

Важно Путин решил повысить ставки

Но если вдруг по непонятной мне причине Китай захочет ввязаться в войну на стороне России, то эффективным вариантом распространения прокремлевского "мирного плана" могут быть только китайские поставки вооружения в недоимперию. Это и есть надежда чемоданного фюрера. Причем последняя, судя по всему.

Прямо поставлять вооружение в недоимперию Китай не станет, иначе сразу нарвется на реально жесткую реакцию США и Европы. Эти рынки для Китая неизмеримо важнее России. Будь Пекин к этому готов, то уже давно делал бы. Тайные поставки оружия в Беларусь, чтобы оно тайно передавало его России – тоже не вариант, потому что это еще более очевидная схема, чем пресловутые "ихтамнеты".

Единственный вариант – это легальная поставка китайского оружия в Беларусь "для защиты" тамошних китайских активов. Однако для этого Беларуси придется открыто войти в войну против Украины. Это представляет смертельную угрозу прежде всего для режима бацьки Лукашенко.

Так что политическим курьером Лукашенко окажется примерно таким же успешным, как и хоккеистом. То есть никаким.

Но нам все равно нельзя расслабляться. Только победы на фронтах обеспечат реальную остановку огня на приемлемых условиях. До крепкого мира, который возможен только после краха недоимперии, нам еще, к сожалению, воевать и воевать.