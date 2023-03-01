2 часа праздника в честь войны

На прошлой недели был 365-й день "трехдневной" операции. Воевать целый год со страной, которая территориально меньше тебя в 28 раз – это исторический провал. Особенно позорно то, что так называемое "великое государство" во время этой войны проигрывает.

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Какими же тупыми надо быть, чтобы в честь этого устроить всенародный праздник в центре Москвы. Пропагандисты на протяжении 2 часов с настойчивостью насекомых напоминали россиянам, что они уже целый год воюют и массово гибнут вообще неизвестно за что. И что это будет происходить до того момента, пока последний вооруженный россиянин не поляжет на украинской земле под гусеницами 60-тонного танка "Абрамс".

Концерт открыл состарившийся лет на 40 путинский лакей Машков с картонками в руках. Ну, вместо подсанкционных планшетов, которые от лукавого. Он сразу объявил собравшимся рабам и рабыням, что война – это абсолютно нормальное состояние для их родины.

Война для россиян – обычное дело: видео

Российские маньяки вывели на сцену мать так называемой "депутатки" из террористической группировки "ДНР", погибшей 6 декабря в результате обстрела российскими войсками. Анализ спутниковых снимков подтвердил, что в тот день российские войска по своей старой традиции ударили по оккупированному Донецку из "Градов", чтобы обвинить в этом ВСУ. Снаряды прилетели с востока Донецкой области, которую россияне оккупировали еще более 8 лет назад. Московских пропагандистов это разоблачение вообще не смущает – и они решают все-таки потанцевать на костях одурманенной и убитой ими сепаратистки.

Пропагандисты придумали сопливую историю о погибшей: видео

Однако бурной реакции эта история не получила. Звуки толпы были явно загружены из Интернета. Их просто включали в наиболее подходящие моменты. Ведь на кадрах видно, что звуки расходятся с изображением явно безразличной толпы.

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Максимум, на что хватило патриотов России – это безразлично помахать первые 15 минут праздника розданными триколорами. Почему же никто не прыгал от счастья в годовщину "священной войны"?

Ну, во-первых, 500 рублей – это не полторы тысячи, как в прошлом году. А во-вторых, нынешняя российская пропаганда – это, безусловно, не только преступление против человечности, но и абсолютный трэш-шапито, все чаще вызывающий чувство испанского стыда.

Пропагандисты использовали похищенных детей

Далее россияне воспевали "современный" российский танк, выпускали жалкого рэпера-оккупанта, а после показали уже настоящее преступление, которое в будущем ляжет в основу уголовных дел против россиян.

Пропагандисты вывели на сцену детей, похищенных из многострадального Мариуполя. Детей, чьих родных и близких они убили, чьи дома разрушили. Они целый год внушали нашим детям, что Россия –"спасла" их от войны, а никакой Украины "не существует". Детей заставили на виду у многотысячного стада обниматься с тем, кто похитил их и насильственно вывез в Россию.

Россияне используют похищенных детей в пропаганде: видео

Что ж, за убийство десятков тысяч мирных жителей Мариуполя нынешнее поколение россиян будет отвечать до конца своих дней. Исполнителей этих зверств ждет наказание, которого они заслуживают. Наказание российских оккупантов за похищение украинских детей и отлучение их от родителей будет возможно, даже более жестким. Ну, а что ждет тех, кто использовал похищенных детей в целях пропаганды войны, я даже не хочу представлять.

Рекомендую всем, кто хочет иметь какое-то будущее, – держаться подальше от всего, что связано с Россией. Этот проект еще раз доказал, что является самой высокой концентрацией мирового, древнего, пещерного зла. Именно с этим злом Россия будет ассоциироваться всегда.

Радует то, как стремительно этот проект сам себя уничтожает. Так называемый "цвет русской культуры", лучшие люди, снова отличились. Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев, Николай Расторгуев, Виктория Дайнеко, Олег Газманов и многие другие танцевали на этом балу вместе с убийцами. Все фильмы, песни и спектакли с их участием в будущем обречены на забвение – так работает человеческий мозг.

Те, кто не захотел поддерживать войну и массовые теракты, сейчас ютятся по разным углам планеты и делают все, чтобы не ассоциироваться со словосочетанием "российский артист".

Хедлайнер праздника – пожилой Путин

"Украшением" программы в худших традициях цирка уродов стал пестро одетый карлик Путин, которого, как и ожидалось, выпустили на сцену в конце мероприятия. Правда, его прислуга настолько отупела, что даже нормально представить сутулого хедлайнера оказалась не в состоянии.

На шабаше в Лужниках Путина не смогли нормально представить:

Как так можно? Это ведь даже не уровень выпускного вечера 9-х классов. Такое возможно только на третий день сельской свадьбы.

На случай, если во время своего выступления старая моль вдруг проголодается, ей напялили специальный воротничок из меха, которым в любую секунду можно незаметно перекусить.

Путин рассказал о бое на "исторических рубежах" России: видео

Село Клещиевка Бахмутского района – исторически важный рубеж и опора всей России. Клещиевка – это колыбель "русского мира". Именно поэтому там каждый день погибают сотни солдат и офицеров России.

В позорном выступлении Путина было все, но не было самого главного. Путин не сказал ни слова о том, что Россия уже потеряла большую часть своих танков и стремительно теряет основное средство поражения – артиллерию. О колоссальных потерях среди личного состава также ни слова.

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И ключевое – через год "большой стратег и геополитик" так и не сформулировал ответ на вопрос, зачем это все. Он так и не придумал, какие цели так называемой "военной операции", зачем Россия начала и до сих пор ведет самую масштабную войну в Европе со времен Второй мировой? За что они убивают и за что погибают? Путин окончательно расписался в том, что он – ноль без палочки.

Россия в шаге от гражданской войны

Но самое интересное в этот день произошло даже не в Лужниках. Самое интересное произошло в Кремле. В этот день начался раскол путинских элит, являющийся предвестником окончания его правления.

За 4 часа до выступления Путина – именно так, чтобы это успели подхватить СМИ – главарь ЧВК "Вагнера" и близкий холуй Путина Евгений Пригожин опубликовал фотографию с горой уничтоженных российских солдат в районе Бахмута. Размазав репутацию и российской армии, и лично Путина, он обвинил минобороны в саботаже войны – его вагнерятам не выдают снарядиков.

Такие горы и вагнеровцев, и кадровых российских военных появляются с их стороны фронта десятками в день. Это подтверждают многочисленные фото и видео, снятые украинскими дронами и опубликованные в интернет. Но впервые одна из российских группировок открыто в этом призналась и обвинила в убийстве своих бойцов другую российскую группировку. Так начинаются гражданские войны.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: