Путин заговорил о распаде России

Империи падали – жизнь продолжалась: новые государства росли и крепли, архитектура безопасности видоизменялась и закреплялась.

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Если кто-то и тосковал по тому же СССР, то плакал дома в подушку или упивался ностальгией на лавочке под подъездом. Ни массовых протестов, ни тектонических оползней мироздания не происходило. Хотя опасения распада столь крупных закоренелых федеративных образований оставались и даже выносились за скобки страха на поле публичной дискуссии. Мир беспокоился, разрабатывал планы, но наконец адаптировался и двигался вперед.

Путь России в том формате, в котором она существует сейчас, и с той властью, которая стоит (или шатается) во главе федерации, только один – назад. Российский диктатор Владимир Путин заговорил о развале России. Впервые за время своего правления. Уже традиционно связал это с новой целью и желанием злого Запада. Президент России разъяснил: "Именно западные лидеры якобы хотят "раскачивать" бывший Советский Союз и его основную часть – Россию".

Такая риторика навешивания всех грехов на лидеров западного мира очевидно обусловлена попыткой действовать на опережение.

Цель заявлений Путина – донести до своего электората такой посыл, который в будущем позволит оправдывать свои преступления: мол, смотрите, я предупреждал, они хотели нас уничтожить, России угрожали, мы стоим на защите своей безопасности.

Путину постоянно кажется, что на Россию кто-то нападает, хотя в реальности все происходит с точностью до наоборот.

"Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, российского народа, могут кардинально измениться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как российский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-то там, уральцы и так далее. Это же все в планах было, эти планы изложены на бумаге", – прокомментировал Путин риски распада России в интервью пропагандистскому политическому обозревателю Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Но есть нюанс: слова Путина очень отличаются от действий. Из уст диктатора, который готов платить за свои имперские амбиции и завоевание земель кровью россиян непомерную, никем не обложенную налогом цену, пока не завершится последний из жителей "великой и могучей", по меньшей мере странно и довольно дико звучат размышления о будущем народа – хоть какое-то.

Агрессор снова достал свой последний козырь

Народ для российского президента – не более, чем биомасса, средство для реализации планов, если хотите – последний шанс. Вряд ли Путина интересует не только будущее "глубинного" народа, но и настоящее. Одно из многих тому доказательств – простое и красноречивое – почти 150 тысяч россиян, которые полегли на украинском поле боя и сопротивления.

Но публично Путин народ свой защищает и "красных линий" для себя в этом не видит. Он не забыл в который раз вспомнить о том, что он, конечно, вынужден будет реагировать на такие вызовы Запада и достал из кармана свой последний уже немного потрепанный пустыми разговорами козырь – ядерное оружие.

Кремлевский диктатор снова принялся за старое: Россия "должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех других стран НАТО", не уточнив, что это значит. Разговоры об угрозе безопасности России и бряцании ядерным оружием – не что иное, как очередная манипуляция кремлевской власти. Она стремится прикрыть провалы на украинском фронте и желании отвлечь внимание от тех сотен похорон, которые ежедневно шагают по регионам России, которые пока еще держатся кучи.

Запад боится, что Россия распадется на много кусков

"Не Запад, а сам Путин действительно целенаправленно ведет Россию к развалу", – убежден российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он резюмирует, что когда распадался СССР, то именно Запад пытался сделать все, чтобы этого не произошло. Публицист объясняет: "Поэтому и теперь западный мир действительно опасается, что такой монстр как Россия развалится на куски – преступные, неконтролируемые, ядерно оснащенные".

Причины тому совсем негуманистические, а исключительно рациональные. На самом деле для Запада проще иметь дело с одним противником, пусть даже таким отвратительным как Россия. Почему? Элементарно – это просто безопаснее, чем оказаться перед неуверенностью завтрашнего дня и непредсказуемостью российского режима на огромной территории, нашпигованной самым разным оружием, в том числе и ядерным.

"Запад не мечтает развалить Россию, хотя возможность такая существует. Однако автор финального этапа истории российской империи – Путин. Всеми своими шагами он приближает этот конец. До 24 февраля 2022 года ничего такого не угрожало Путину, потому что после его незаконной аннексии Крыма мир отреагировал довольно вяло: санкции были недостаточны и косметические, заявления не слишком громкие. Вот тогда Путин и решил, что мир все съест молча. Да, тогда это была слабость, но Путин просчитался и не вычислил предел этой слабости и реагирования Запада", – анализирует Игорь Яковенко.

Не считает реалистичным скорый развал России Тимур Олевский, российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Russia. Причина не столько политическая, как географическая.

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Он объясняет, что, например, Татарстан – это анклав, окруженный несколькими этническими территориями, поэтому могут возникать споры и проблемы с соседями. Некоторые регионы не могут обрести субъектность просто из-за того, что фактически они представляют пустоту, где годами ничего не было, не строилось, не развивалось.

Тимур Олевский анализирует: "Урал может стать самостоятельной частью конфедерации, но тоже может выйти на сложные отношения с соседскими образованиями. Политическая воля, политический проект, который превратит Россию в 20 отдельных стран, которые будут кем-то и как-то руководствоваться, пока представить непросто. И это не столько вопрос желаний, как объективная реальность, которая прежде всего зависит от географических особенностей".

Кто ускоряет распад России

Не только возможным, а просто неизбежным видит распад России политтехнолог Михаил Шейтельман. Объясняет: развал России действительно выгоден всем, Европе в частности. Впрочем, добавляет, что молниеносно этого ждать не надо.

"Сегодня именно Путин ускоряет этот процесс, но я никому не обещаю, что это будет быстро. Потому что, если будет уже не Путин, то процесс может и притормозиться. Поэтому это может продолжаться годами, но хотелось бы побыстрее. Мы этим не управляем и не можем на тамошние внутренние процессы повлиять ни военным, ни дипломатическим путем. Запад может подтолкнуть, но эта ситуация должна созреть сама внутри России, как яблоко, падающее с яблони само. Надо подождать. Очевидно, это произойдет после Путина, когда Путин лишится власти, и Россия развалится одномоментно. И такое вполне может быть", – размышляет Михаил Шейтельман.

Недолго думая или не думая совсем, фактически синхронно подхватил тезисы главы Кремля его приспешник и по совместительству заместитель Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев. Он убежден, что развал России приведет к апокалипсису.

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Медведев снова машет перед Европой и всем миром ядерной дубинкой: "Если серьезно встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. Здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели сознательно ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о былой жизни придется забыть во веки, пока не перестанут выходить радиацией дымные завалы", – угрожает Медведев в своей статье для издания "Известия".

"Без колебаний и без компромиссов мир без Путина был бы лучше", – сказал в начале февраля во время визита в Киев глава минобороны Германии Борис Писториус. Так что лучше бы Медведев задал вопрос: нужна ли миру Россия? Однако окончательный ответ на этот вопрос ищет и точнее вопрос западные лидеры артикулируют для себя так – в каком виде можно хотя бы ужиться с Россией, хотя бы параллельно сосуществовать?

Тот факт, что мир испытывает страх и непонимание, что делать с Россией без Путина, тоже, к сожалению, есть и оставляет поле для размышлений. "Я не думаю, как некоторые считают, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле. Эти наблюдатели хотят, прежде всего, раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", – так прокомментировал будущее России глава Франции Эммануэль Макрон.

"Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", – поразил своей риторикой президент Чехии Петр Павел, комментируя сценарии проигрыша России. Однако специалисты советуют разделять понятия ликвидации путинского режима и уничтожения России, а также учитывать необходимость контролируемости процесса деформации России.

Западный мир однозначно настроен на то, чтобы террористический режим Путина завершил свое существование. Уничтожение Путина и его режима абсолютно оправдано. Однако нужно разделять путинский режим и саму Россию. Запад склоняется к необходимости контролируемого распада, продуманной денуклеаризации России, которая должна произойти после ликвидации Путина. Переходный период между этими этапами должен контролироваться международной коалицией при лидерстве ЕС, США и Китая для сохранения баланса интересов", – уверен политолог, кандидат политических наук Алексей Буряченко.

На самом деле, ход событий на поле боя в Украине станет одним из определяющих факторов видения мира относительно места и формата функционирования России и развития новой архитектуры мировой безопасности. Нужна только концепция, первый шаг которой – ликвидация путинского режима как явления, за которым возникает второй шаг – политическая судьба и будущий конструкт России и создание новых конструкций безопасности.