Как Россия применяла "летучую авиацию"

Ну а теперь это исследование имеет свой терапевтический эффект, чтобы понять, как же так получилось, что россияне в первые дни войны заявили о полном "уничтожении нашей авиации и ПВО", потом еще несколько раз об этом заявили, а в итоге уже сами потеряли более 300 самолетов и около 300 вертолетов.

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Если к тому еще добавить другие данные, уже известные из открытых источников, то увидим следующую картину. Как и сейчас, так и в начале полномасштабного вторжения, Россия имела на границе с Украиной более 700 самолетов и вертолетов.

Для первого удара 24 февраля 2022 года россияне смогли привлечь всего-навсего 350 самолетов, для которых 2 часа понадобилось только на постановки и боевой порядок.

Использование боевой авиации Россия спланировала достаточно рационально. Оккупационные летчики должны были стрелять именно по тем районам, куда должны были двигаться механизированные колонны российских войск, этакая "летучая артиллерия". Сначала вражеские авиаторы должны были полностью подавить нашу ПВО с помощью всего набора тактических крылатых ракет, даже Х-59. А уже потом применять неуправляемые авиабомбы по сухопутным подразделениям ВСУ.

Они даже коварно спланировали использование авиации так, чтобы перегрузить нашу ПВО – в первые дни войны темп вылетов поддерживался до уровня 140 в сутки. Из них только до 25% были групповые, из расчета – за единичными бортами наши истребители и ЗРК все равно не угонятся. В целом их стратегия работала, если учесть хотя бы то, что в первые дни войны российские самолеты залетали вглубь территории Украины на дистанцию до 300 километров.

Далее оккупанты "посыпались" на том, что в политическом мнении называется "отсутствие обратной связи", или более профильно – отсутствие "объективного контроля поражения целей".

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У Украины на российской бумаге авиации "уже нет"

Российские военные просто во всех своих отчетах обо всех объектах нашей военной инфраструктуры заявляли как "уничтоженные", без оценки, что там реально вообще было повреждено. Поэтому у них "на бумаге" нашей ПВО не существовало, а в реальности только за первый день войны было сбито по меньшей мере 10 российских самолетов.

Где-то 3 марта 2022 года россияне решили перейти к террористическим бомбардировкам Чернигова, Сум и пригорода Киева. Однако бомбить безнаказанно оккупанты могли только до 10 марта 2022 года, потому что именно на этом рубеже зафиксированы поставки первых западных ПЗРК, не только американских Stinger, но и французских Mistral.

Как можем вспомнить, где-то в это время враги начали активнее бить крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре Украины. Здесь свою роль сыграла выучка, которую получили наши зенитчики еще осенью 2021 года. Поэтому процент сбитых ракет врага уже на старте держался на уровне 20 – 30%, что было очень хорошо, как на тогдашние условия для работы нашей ПВО.

По мере того как наши зенитчики сбивали очередной российский самолет, сами россияне теряли летунов, способных продолжительное время вести интенсивную войну в воздухе. Уже в середине мая 2022 года сошлись одновременно два фактора:

армия России потеряла уже 200 самолетов (или 20% всей авиации, сосредоточенной для вторжения);

потеряла почти всех пилотов с боевым опытом (а тех, что остались, решили приберечь).

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Поэтому с июня 2022 года российская тактическая авиация предпочитает вообще не пересекать линию фронта и применять преимущественно крылатые ракеты для тактической авиации типов Х-31 или Х-59.

Воздушное наступление россиянам не удалось

Ну а сейчас, в феврале 2023 года, россияне оказались неспособны на обещанное "масштабное воздушное наступление" тактической авиацией сразу из-за нескольких факторов.

Для начала – из тех 700 самолетов и вертолетов, которые есть "на бумаге", на самом деле не все можно использовать для боев. Ведь в это количество входят:

самолеты на аэродромах, поставленные на консервацию;

вспомогательные борта типов А-50 или Ил-22ПП;

самолеты транспортной авиации и даже Ту-134, точное назначение которых на спутнике и не видно;

Су-57 и МиГ-31БМ, которые отстреливают свои ракеты где-то вообще над территорией России;

раритетные Бе-12 и Ил-38 на аэродромах во временно оккупированном Крыму или Кубани.

Кроме падения качества летного состава, у россиян начали накапливаться проблемы и с техническим состоянием боевых самолетов. Из-за которых, например, уже очередной Су-25 наматывается на ЛЭП где-то в районе Белгорода.

Нет, это отнюдь не значит, что российская авиация за 2 – 3 недели выйдет из строя, как об этом уже написал Купер. Но и повторить ужасы первых дней войны российская авиация не способна.