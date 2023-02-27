Союзники могут предложить альтернативный мирный план

Но по очереди. Мирный план Украины общеизвестен. Это разгром агрессора на украинской земле, полная деоккупация всех захваченных территорий, возвращение пленных и насильственно перемещенных лиц, репарации и контрибуции, гарантии безопасности Украины.

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Мне нравится этот план, однако он несколько максималистский, то есть его сложно реализовать. Соответственно, он рождает завышенные ожидания общества. Но это проблема тех, кто вносит такой план.

Наши союзники США и Европа публично выразили солидарность с мирным планом Украины. Однако есть непубличная оговорка: "Мы даем вам все, что можем, для реализации ваших намерений, но если у вас не получится, тогда США и Европа предложат свой более реалистичный план мирного урегулирования".

Пока у нас есть карт-бланш: переходим в эффективное контрнаступление, бьем агрессора – и нас поддержат. Позиция Кремля, которую он официально и неофициально передает в США, тоже известна.

Почему мнение Кремля о переговорах никто не воспринимает

Пропагандистский подъем ставок, сформулированный известным маньяком Александром Дугиным: "Будет либо победа России, либо человечества не будет" – уже не работает. Мир перестал бояться. Именно поэтому Кремль хотел бы зафиксировать линию противостояния по состоянию на сегодня, договориться о прекращении огня, ввести миротворцев от ОДКБ (!) и символически решать какие-то гуманитарные темы. Такой себе "Минск.3".

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Это больные фантазии, которые в мире никто всерьез не воспринимает. Ибо очевидно, что передышкой недоимперия воспользуется исключительно для того, чтобы набрать новых мобилизованных, перевооружиться и продолжить агрессию, пользуясь своим ресурсным преимуществом.

Что скрывается за "мирным планом" Китая

Финальной точкой стал "план Китая". Хотя никакой это не план, а видение Китаем ситуации с точки зрения китайских интересов. Существуют легенды и анекдоты о прагматических нациях, в этом смысле говорят о евреях, армянах. Но все они – розовые романтики рядом с Китаем, чей прагматизм уходит корнями в многотысячелетнюю историю.

Соответственно, в видении Китая есть лозунги об уважении суверенитета и территориальной целостности, о прекращении боевых действий, о мирных переговорах, о ядерной безопасности и о других симпатичных пандах из мультиков. Но ни одним юанем вкладываться в реализацию этой идиллической картинки Китай не планирует.

Китаю нужны США и Европа как платежеспособный рынок. Россия нужна Китаю как источник дешевых ресурсов – энергоносителей, воды, леса и прочего, а также как сила, которая сдерживает Штаты. А вот Украина Китаю практически не нужна.

Украино-китайское сотрудничество – это сюжет о том, как Китай пытается у нас что-то купить дешево – будь то зерно, или "Мотор Сич", – а Украина его грубо бросает.

Пока эта ситуация не изменится, рассчитывать на какую-то не только поддержку, а просто объективную позицию, от Китая нам не следует.

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Подытожим. Западный мир при непротивлении Китая негласно дал Украине время до конца года, чтобы разобраться с агрессором по военным путем. Если этого не произойдет, пойдут рычаги принуждения к мирным переговорам. В этом случае ничего хорошего нас не ждет. Особенно если упомянуть о завышенных ожиданиях общества.

Так что собираемся в кулак, поддерживаем фронт, как можем. Не ждем незаслуженных подарков ниоткуда. Потому что судьба Украины всегда была и остается в руках украинцев. Потому что Украина – не Россия.