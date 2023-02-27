В скором времени холодильник в России победит телевизор

"Киев за три дня" превратился в год тяжелой тягучей войны, что уже привело к большим непоправимым потерям, полной изоляции и в будущем приведет к вероятному изменению режима с вполне реалистичным сценарием распада страны.

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Массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, вызванные желанием России компенсировать отсутствие положительных новостей с фронта, тоже потерпели фиаско. Заморозить украинцев не удалось, равно как и завоевать Украину. На каждый ракетный обстрел энергетических объектов мы отвечали открытием нового пункта несокрушимости.

Только в Деснянском районе столицы открыто почти сотню пунктов несокрушимости, два из которых вообще самые большие в Украине. А по состоянию на сегодня в большинстве регионов Украины уже нет дефицита электроэнергии. Даже российская пропаганда признает провал плана уничтожения украинской энергосистемы, которая стоила напрасно израсходованных миллиардов долларов из бюджета России.

Падение российского режима будет ускоряться вместе с осознанием рядовыми гражданами России бессмысленного разбазаривания средств, на которые можно было построить тысячи школ, сотни медицинских клиник, закупить десятки тысяч карет скорой помощи, отремонтировать тысячи километров дорог и принести цивилизацию в сотни или тысячи населенных пунктов, разбросанных по всей территории самой большой по величине страны мира.

В совокупности с введением самых жестких за всю историю существования санкций процесс распада России кажется очевидным. Пока это только вопрос времени. Бессмысленная "СВО", не принося ни одного положительного результата, отыгрывается на кошельках обедневших россиян, так что постепенно "холодильник начнет побеждать телевизор".

Недавнее обращение российского диктатора к Федеральному собранию только лишний раз подтверждает, что на политической шахматной доске он находится в позиции "цугцванг". Каждый последующий шаг без вариантов будет усугублять ситуацию.

Как Украина изменила мировую повестку дня

Российское общество начинает терять веру в победный финал, а недовольные настроения могут спровоцировать периоды смуты и бунтов, исторически продолжавшихся на территории России на протяжении прошлых веков. Это именно то, чего так боится Кремль. В то же время, без преувеличений могу заявить, что сейчас Украина не только вошла в мировую повестку дня, но и в значительной степени определяет ее:

Благодаря мощной работе команды президента Украины на дипломатическом фронте "Большая Двадцатка" де-факто стала "Большой Девятнадцаткой", избавившись от России и ее голоса в процессе принятия совместных решений. США приняли госбюджет на 2023 год, в котором заложены средства на производство и поставку оружия для Украины в рамках ленд-лиза. Ряд международных встреч в формате "Рамштайн" привел к изменению позиции политического истеблишмента Германии, который до сих пор активно сопротивлялся процессу передачи Украине танков и тяжелого вооружения. Издание Bloomberg посчитало, что союзники предоставили Украине более 4 000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и других систем вооружения, а самые мощные члены НАТО направляют лучшее оружие Североатлантическому союзу для борьбы с российским агрессором. Кроме того, впервые в истории действующий президент США Джозеф Байден побывал возле зоны боевых действий, не контролируемой американскими вооруженными силами. Это свидетельствует не только о политической поддержке Украины со стороны США, но и об установлении качественно иного уровня отношений между нашими странами.

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Задание Киева на 2023 год

Однако Украине есть над чем работать в 2023 году. Нашим "домашним заданием" остается удержание фокуса внимания на российской агрессии, чтобы ни у одного из мировых лидеров больше не возникло желания сохранить "лицо Путина". Украина должна не допустить засилья пророссийских нарративов в западном пространстве по поводу "усталости от войны" и распространения антиукраинской риторики среди иностранных СМИ и партий, которые до сих пор находятся под финансовым влиянием России.

В свою очередь, следует сосредоточиться на привлечении высшего руководства России к международному трибуналу и восстановлению нашего государства благодаря возмещению ущерба, общая сумма которого известна лишь примерно. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта цифра уже достигла 600 – 750 миллиардов долларов.

Не следует забывать, что Россия до сих пор является членом Совбеза ООН, хотя легитимность ее статуса в этой уважаемой организации является дискуссионным вопросом. В то же время, Россия находится в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что нет никакого механизма в рамках ОБСЕ для исключения ее членов. Однако эту площадку следует усиленно использовать для изоляции представителей России и активизации поддержки Украины среди других стран.

Следует понимать, что исключение и тотальная изоляция нашего врага повсеместно – начиная от Олимпийских игр и завершая мощными мировыми организациями – должна стать основным вектором работы украинской дипломатии на ближайшее время. Это должно происходить на уровне с получением новой военной помощи, прежде всего, самолетов, дальнобойных средств поражения, тяжелой бронетехники и систем ПРО от стран-партнеров.

Активизация Индии на фоне проблем России

Несмотря на введение уже очередного пакета санкций против России и существенного ограничения из-за этого объемов экспорта ее главных торговых позиций (нефти, газа, полезных ископаемых), продолжается активная прямая или косвенная поддержка ее экономики со стороны ряда государств мира. В то время как Иран помогает России с поставкой оружия, Китай и Индия продолжают внешнеторговую деятельность с Россией, иногда конкурируя между собой.

Если отойти от созерцания этого сквозь призму российско-украинской войны, то можно увидеть, как Индия постепенно начинает составлять экономическую конкуренцию Китаю, и тот пытается сопротивляться. Это отлично демонстрирует американская корпорация Apple, которая переносит свои заводы из Китая в Индию, и вовсе не случайно саммит глав стран G19 в текущем году состоится именно в Индии.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Китай рассматривает возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию для войны в Украине. По всей вероятности, КНР будет пытаться открыть азиатский фронт, что может заставить США вступить в конфликт и сместить фокус внимания от войны в Украине. Все потому, что новое западное оружие, поступающее или нуждающееся в Украине, содержит сотни чипов, весомая часть которых производится на территории Тайваня и кое-где в других государствах Азии.

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Это противостояние гораздо глубже, чем кажется: США и Китай соревнуются за контроль над Южнокитайским морем, Пекин стремится завладеть основными логистическими маршрутами в Тихом океане, что представляет прямую угрозу для национальной безопасности США и других государств региона. Да и не стоит забывать, что глава КНР Си Цзиньпин до сих пор не осудил (от имени государства) вторжение России в Украину. Он публично сохраняет нейтралитет и призывает к миру в обнародованном плане урегулирования, где, к сожалению, нет пункта о полном выводе войск агрессора с территории Украины.

После победы Украина должна контролировать российские ресурсы

Уже сейчас следует задуматься над тем, какая именно Россия нас устроит после нашей победы: та, что просто капитулирует, или будет разделена на несколько десятков субъектов? Довольно часто можно услышать, что разделение России на новые государственные образования неинтересно нашим партнерам из-за якобы возможного распространения ядерного оружия в мире. Однако подобных заявлений не было от политических лидеров и чиновников и, соответственно, единодушия в позиции относительно будущего России у коллективного Запада – нет.

Поэтому есть смысл предложить и последовательно отстаивать вариант, объединяющий интересы Украины и в то же время наших партнеров: установление совместного контроля над ядерными арсеналами и природными ресурсами побежденной России. Средствами для обеспечения этого контроля должны "поделиться" проигравшие.

Таким образом, российские газ, нефть, уголь, залежи руд и металлов должны контролироваться украинскими и западными компаниями, а прибыль от их использования должна идти на восстановление украинского государства.

Победители не только пишут историю, но и должны свести на нет все возможности реванша врага. Для этого сейчас следует обеспечить ужесточение санкций в энергетическом секторе и детально проработать механизм контроля над экономикой побежденного агрессора. Для предстоящей международной безопасности необходимо сделать все возможное для создания условий и сценариев, при реализации которых Россия перестанет представлять угрозу всему цивилизованному миру. Это и будет окончательной капитуляцией империи.