Китайцы хотят соединить несочетаемое
По очень глубоким убеждениям этих дней, весь окружающий мир должен был "удовлетворять, ласкать и лелеять" Китай.
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В свое время этих сумасшедших "мандарин" привели в сознание "дьяволы с белыми лицами", которые пришли в Поднебесную и сказали, что отныне здесь будет мануфактура, а кто не согласен – получит пощечину.
Тогда китайцев немного попустило, но потом снова ушло-поехало... Чан Кайши, Мао Цзэдун и другие. Вот теперь нарисовался Си Цзиньпин с явными "бонапартистскими" замашками".
Ни к чему хорошему, в конце концов, это Китай не приведет. Свободная рыночная экономическая система на самом деле не согласуется с автократической или даже тоталитарной политической надстройкой, которую упорно пытается удерживать в Китае местная Коммунистическая партия.
Эти оболтусы со стремлением Сизифа снова и снова пытаются сочетать и рыночную экономику – точнее то, что они под ней понимают, – и собственные тоталитарные амбиции. Думаю, ближайшее десятилетие, их немного отрезвит.
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Что украинцы должны понять о Китае
Но нам, украинцам, нельзя ждать, когда они поумнеют и наденут на кремлевского пса намордник. Поэтому очевидное и откровенно задекларированное Пекином в так называемом "плане урегулирования украинского кризиса" собственное стремление получить максимальное количество бонусов и плюшек из нынешней войны вероятнее всего пойдет на свалку.
Более того, нашим политикам давно пора понять несколько очевидных вещей относительно Китая:
- Китай в своем нынешнем формате исключительно враждебная и недружественная к нам страна;
- Пекин предпочитает "войну чужими руками", а не собственное участие в ней, что стоит дороже;
- то, что Китай хочет захватить, он обычно покупает, а не захватывает силовым путем. Китайцы рассматривают покупку как наиболее эффективное средство захвата;
- Китай был одним из главных инициаторов нынешней войны против Украины;
- Китаем сейчас правит хитрый и безжалостный тоталитарный режим. Его отношение к человеческим и цивилизационным ценностям почти такое же, как у собаки.