Китайцы хотят соединить несочетаемое

По очень глубоким убеждениям этих дней, весь окружающий мир должен был "удовлетворять, ласкать и лелеять" Китай.

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В свое время этих сумасшедших "мандарин" привели в сознание "дьяволы с белыми лицами", которые пришли в Поднебесную и сказали, что отныне здесь будет мануфактура, а кто не согласен – получит пощечину.

Тогда китайцев немного попустило, но потом снова ушло-поехало... Чан Кайши, Мао Цзэдун и другие. Вот теперь нарисовался Си Цзиньпин с явными "бонапартистскими" замашками".

Ни к чему хорошему, в конце концов, это Китай не приведет. Свободная рыночная экономическая система на самом деле не согласуется с автократической или даже тоталитарной политической надстройкой, которую упорно пытается удерживать в Китае местная Коммунистическая партия.

Эти оболтусы со стремлением Сизифа снова и снова пытаются сочетать и рыночную экономику – точнее то, что они под ней понимают, – и собственные тоталитарные амбиции. Думаю, ближайшее десятилетие, их немного отрезвит.

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Что украинцы должны понять о Китае

Но нам, украинцам, нельзя ждать, когда они поумнеют и наденут на кремлевского пса намордник. Поэтому очевидное и откровенно задекларированное Пекином в так называемом "плане урегулирования украинского кризиса" собственное стремление получить максимальное количество бонусов и плюшек из нынешней войны вероятнее всего пойдет на свалку.

Более того, нашим политикам давно пора понять несколько очевидных вещей относительно Китая: