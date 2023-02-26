Китайці хочуть поєднати непоєднуване

За дуже глибокими переконаннями цих днів, весь навколишній світ мав "задовольняти, пестити і плекати" Китай.

Важливо Найбільша катастрофа людства: як можна повернути депортованих українських дітей

Свого часу, цих божевільних "мандарин" привели до тями "дияволи з білими обличчями", які прийшли в Піднебесну і сказали, що відтепер тут буде мануфактура, а хто не згоден – отримає ляпас.

Тоді китайців трохи попустило, але потім знову пішло-поїхало... Чан Кайші, Мао Цзедун та інші. Ось тепер намалювався Сі Цзіньпін з явними "бонапартистськими" замашками".

Ні до чого хорошого, зрештою, це Китай не приведе. Вільна ринкова економічна система насправді ніяк не узгоджується з автократичною чи навіть тоталітарною політичною надбудовою, яку вперто намагається утримувати в Китаї місцева Комуністична партія.

Ці телепні з прагненням Сізіфа, знову і знову намагаються поєднувати і ринкову економіку – точніше те, що вони під нею розуміють, – і власні тоталітарні амбіції. Думаю, найближче десятиліття, їх трохи отверезить.

Читайте також Пригожина "попустили" й забрали привілеї

Що українці повинні зрозуміти про Китай

Але нам, українцям, не можна чекати, коли вони порозумнішають і одягнуть на кремлівського пса намордник. Тому очевидне і відверто задеклароване Пекіном у так званому "плані врегулювання української кризи" власне прагнення отримати максимальну кількість бонусів і плюшок із нинішньої війни найімовірніше піде на смітник.

Ба більше, нашим політикам давно пора зрозуміти декілька очевидних речей щодо Китаю: