Китайці хочуть поєднати непоєднуване
За дуже глибокими переконаннями цих днів, весь навколишній світ мав "задовольняти, пестити і плекати" Китай.
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Свого часу, цих божевільних "мандарин" привели до тями "дияволи з білими обличчями", які прийшли в Піднебесну і сказали, що відтепер тут буде мануфактура, а хто не згоден – отримає ляпас.
Тоді китайців трохи попустило, але потім знову пішло-поїхало... Чан Кайші, Мао Цзедун та інші. Ось тепер намалювався Сі Цзіньпін з явними "бонапартистськими" замашками".
Ні до чого хорошого, зрештою, це Китай не приведе. Вільна ринкова економічна система насправді ніяк не узгоджується з автократичною чи навіть тоталітарною політичною надбудовою, яку вперто намагається утримувати в Китаї місцева Комуністична партія.
Ці телепні з прагненням Сізіфа, знову і знову намагаються поєднувати і ринкову економіку – точніше те, що вони під нею розуміють, – і власні тоталітарні амбіції. Думаю, найближче десятиліття, їх трохи отверезить.
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Що українці повинні зрозуміти про Китай
Але нам, українцям, не можна чекати, коли вони порозумнішають і одягнуть на кремлівського пса намордник. Тому очевидне і відверто задеклароване Пекіном у так званому "плані врегулювання української кризи" власне прагнення отримати максимальну кількість бонусів і плюшок із нинішньої війни найімовірніше піде на смітник.
Ба більше, нашим політикам давно пора зрозуміти декілька очевидних речей щодо Китаю:
- Китай у своєму нинішньому форматі є виключно ворожа і недружня до нас країна;
- Пекін надає перевагу "війні чужими руками", а не власну участь у ній, що коштує дорожче;
- те, що Китай хоче захопити, він зазвичай купує, а не захоплює силовим шляхом. Китайці розглядають покупку як найефективніший засіб захоплення;
- Китай був одним з головних ініціаторів нинішньої війни проти України;
- Китаєм зараз править хитрий і безжальний тоталітарний режим. Його ставлення до людських та цивілізаційних цінностей майже таке саме, як і в собаки.