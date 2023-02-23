Армія ботів напала на Путіна

Однак спостерігачі вважають, що ніяких особливих проблем у Пригожина не було. Просто раніше він мав привілейовані можливості щодо постачання снарядів і цим вигідно відрізнявся від інших підрозділів міноборони Росії.

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У відповідь на ці привілеї від Пригожина очікували на якісь реальні результати, однак їх не було. Тому вагнерівців перевели на той самий рівень, на якому є інші військові підрозділи Росії.

Міністерство оборони Росії вже спростувало заяви Пригожина і сказало, що вони неправдиві. Отож прихильники Пригожина вирішили використати виступ Владіміра Путіна у Лужниках, щоб закликати президента змінити непросту для них ситуацію на фронті – давати більше снарядів вагнерівцям.

Однак навряд чи ці апеляції до Путіна будуть мати хоч якийсь результат. Найперше тому, що очільник Кремля не користується соціальними мережами і йому не цікаво, що там пишуть пригожинські боти.

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По-друге, Путін особисто не схвалює рішення щодо постачання снарядів. Це справа військового командування. Очільник Кремля ставить перед своїми генералами очевидні завдання, наприклад, окупувати Україну, а от як виконуватимуть ці завдання, яка буде кількість снарядів – прерогатива військового командування.

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По-третє, у збройних сил Росії немає такої кількості снарядів, яку від Путіна вимагає Пригожин. Російська військова промисловість просто не здатна справитися з таким обсягом завдань, який перед нею ставлять. Адже в Росії ніхто не розраховував на таку довготривалу війну з Україною. Рік тому мовилося про бліцкриг. Однак зараз зовсім інша ситуація, яка не подобається Путіну. При цьому він вже зжився з цією довгою війною і готовий пробути у ній найближчі роки свого безславного президентства. Однак для того, щоб бути у війні, потрібні снаряди, а їх не вистачає.

Коли у російського військового командування було сподівання, що вагнерівці хоча б кількістю трупів зможуть виконати завдання, які перед ними поставили, то воно було готове допомагати Пригожину додатковими снарядами. Однак тепер вагнерівці будуть гинути в Україні так само як інші російські солдати.

Це абсолютно нормальна ситуація з російським військово-промисловим комплексом, який просто не може працювати в тих обсягах, яких від нього вимагають Путін та генерали. Росія може сподіватися на допомогу Ірану та Північної Кореї, які не бояться західних санкцій, чи таємної допомоги від Китаю.

Саме такою є реальна ситуація для Росії. Вона набагато важливіша, ніж концерт за участі головного співака Росії Путіна у Лужниках.