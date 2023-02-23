Новаторські спроби країн в Міжнародному суді

Азербайджан просив зобов'язати Вірменію припинити установку наземних мін та передати йому карти мінних полів. Суд ООН відмовив.

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Вірменія просила Суд ООН зобов'язати Азербайджан блокувати Лачинський коридор через начебто організовані Азербайджаном протестні акції, забезпечити проїзд коридором та постачання Нагірного Карабаху газом та комунальними послугами.

Розглянувши заяву, Суд ООН зобов'язав Азербайджан забезпечити вільне пересування Лачинським коридором. Щодо вимог про газопостачання та припинення мітингів Суд ООН відмовив.

Звісно, можна було б писати багато букв про те що спроби ув'язати расову дискримінацію із розмінуванням та газопостачанням є дуже новаторськими навіть для бурхливого сьогодення. Але я про інше.

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Двобій Азербайджану та Вірменії у Євросуді та у Суді ООН призводить не просто до розвитку міжнародного права про конфлікти. Він поступово утворює для обох країн набір юридичних орієнтирів, тримаючись за які сторони зможуть вийти з конфлікту щонайменш у його нинішньому форматі.

На фоні нинішніх рішень Гааги та Страсбургу усі потуги Кремля "грати в рефері" виглядають максимально нікчемними. Якщо надалі у зону конфлікту на Південному Кавказі зайдуть інші, а не російські люди у камуфляжі, то правові підстави для їх миротворчих функцій вже формуються на наших очах.