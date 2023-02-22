Чому "розширення НАТО" не причина великої війни

Владімір Путін, який дуже любить тему розширення НАТО, у своєму зверненні забув сказати найголовніше – "нравится не нравится, НАТО расширяется". В Альянс вступають Швеція та Фінляндія.

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Коли Путін пояснює напад на Україну розширенням НАТО, то хочеться пояснити агресору, що остання хвиля розширення Альянсу була зафіксована в Європі у 2004 році. Тоді в Альянс вступили країни Балтії та Словаччина. Тобто нюанс в тому, що останні 20 років Альянс не розширювався.

Водночас, коли була хвиля розширення у 2004 році, Путін вже був президентом. Тобто виходить, що цей мстивий маніяк 20 років чекав, щоб відповісти Заходу?

Отож Путін у відповідь НАТО та США заявив, що виходить з Договору про стратегічні наступальні озброєння. Водночас під час своєї промови у Варшаві президент США Джо Байден проігнорував всі ядерні погрози очільника Кремля. Американський лідер прекрасно знає, що теж має ядерну бомбу. Просто про це не згадують.

Путін знову трясе валізою і думає, що вона ядерна. Однак насправді – це валіза, в яку збирають його нечистоти.

Путін гордовито вийшов з договору, який все одно не працював

Проаналізуймо, що трапилося після того, як Росія заявила, що закінчує свою участь в договорі, який закінчується вже у цьому році. Стало страшно? Згідно з договором, у країнах мали відбуватися взаємні інспекції, які вже багато років ніхто не проводив.

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Тобто, по суті, Путін вийшов з договору, який не працює. Крім того, він додав, що Росія зобов'язується не збільшувати кількість носіїв ядерної зброї, які передбачені договором. Тобто Путін не дурень і жити хоче.

За рік після повномасштабного вторгнення в Україну Росію виперли з енергетичного ринку Європи. Її частка на цьому ринку становила практично 40%, а тепер – близько 0%. Газ, який транспортують в Європу, транзитом йде через Україну. Ми забезпечуємо енергією наших західних партнерів, які дають нам танки, тому не можемо відмовитися від транзитних операцій. Крім того, що російські окупанти добряче за це платять.

Але, увага, росіяни, чому Путін вам про це не говорить? Російська пропаганда називає Захід "нацистськими державами", а Кремль при цьому продовжує забезпечувати їх стратегічним ресурсом.

Путін загубив цілі вторгнення в Україну

Повернімося до цілей вторгнення. Першочергово планувалася боротьба з клоунами та наркоманами під брендом денацифікація та демілітаризація. Байден прямим текстом сказав, що Україні й далі будуть надавати військову допомогу. Отож Путін про старі цілі не говорить, а нові не ставить. Ніхто не знає, чого він хоче, окрім масової гибелі російських солдатів.

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В Україні люди за ідею готові воювати та помирати, а що пропонує Путін? Знищити Україну, бо Росія велика держава? Імідж російського солдата за рік війни остаточно сформувався – це воєнний злочинець. Байден обіцяє їх всіх покарати.

Очільник Білого дому назвав Путіна головним злом на цій планеті. Більше ніхто не збирається умиротворювати агресора.