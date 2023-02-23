Про це у коментарі 24 Каналу заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, за минулу добу окупанти 80 разів обстріляли позиції українських військових. Раніше в Інституті з вивчення війни зауважили, що ймовірне перекриття доступу ПВК "Вагнер" до артилерійських снарядів і важкого озброєння відбувається у межах так званої "професіоналізації" російських регулярних військ.

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"За попередні було понад 100, 200 (обстрілів – 24 Канал). Могло це бути в силу певних перегрупувань й інших моментів. Але треба час, щоби верифікувати чітко", – сказав він.

Проблеми назрівали давно

Череватий розповів, що, зокрема, по перехопленнях росіян чути, що проблеми з постачанням боєприпасів є і назрівали вони давно. Мовляв, раніше у ПВК "Вагнер" був "привілей", що вони отримували фактично без застережень те, що хотіли.

У генералітету окупаційних військ це не викликало захоплення, і особливо на фоні того, що їх постійно принижували та звинувачували в непрофесіоналізмі. І всіляко "вип'ячували" злочинну організацію Вагнера,

– розказав речник.

Сергій Череватий зазначив, що частково правда те, що вагнерівці воювали краще. Однак, солідарності або ж військового братерства – у них точно не було. Натомість там була жорстка конкуренція та часткове привласнення невеликих просувань.

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"Не ходи туди – вб'ють"

Військовий розказав, що найманців Пригожина нині поменшало через те, що ЗСУ їх убивають у промислових масштабах. А "тертя" між міноборони Росії та ПВК "Вагнер" – це вже вторинна причина. Він зауважив, що росіяни намагалися добитися прориву саме живою силою.

"Вони масово закидували саме колишніми ув’язненими й намагалися зробити з них головну ударну силу. Не якісь потужні технічні засоби – новітню авіацію чи новітню артилерію, ракети", – сказав Череватий.

За його словами, дійшло вже до того, що до тюрм, де були колишні ув’язнені, почали надходити повідомлення. Мовляв, "не ходи туди – вб’ють".

Сергій Череватий зауважив, що колишні в’язні – це абсолютно цинічні та грубі люди, які не гребують тим, щоби, як мінімум, вкрасти, а то і вбити.

"У них там панує серед їхньої, особливо, верхівки й взагалі, хто визнає ці закони, дух так званого "отрицалово". Тобто, російською мовою "отрицание" – всього авторитетного, державного", – сказав військовослужбовець.

Речник Східного угруповання ЗСУ розповів, що вагнерівців змушували діяти жорсткою системою покарань і загрозою смерті.

"Це була екстенсивна, але певна ефективність на фоні повної, фактично, неефективності регулярного війська. Але це теж закінчується. Їх ще доволі достатньо, але набагато менше, ніж було", – підсумував Череватий.

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