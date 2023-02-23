Про це у коментарі 24 Каналу заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, за минулу добу окупанти 80 разів обстріляли позиції українських військових. Раніше в Інституті з вивчення війни зауважили, що ймовірне перекриття доступу ПВК "Вагнер" до артилерійських снарядів і важкого озброєння відбувається у межах так званої "професіоналізації" російських регулярних військ.
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"За попередні було понад 100, 200 (обстрілів – 24 Канал). Могло це бути в силу певних перегрупувань й інших моментів. Але треба час, щоби верифікувати чітко", – сказав він.
Проблеми назрівали давно
Череватий розповів, що, зокрема, по перехопленнях росіян чути, що проблеми з постачанням боєприпасів є і назрівали вони давно. Мовляв, раніше у ПВК "Вагнер" був "привілей", що вони отримували фактично без застережень те, що хотіли.
У генералітету окупаційних військ це не викликало захоплення, і особливо на фоні того, що їх постійно принижували та звинувачували в непрофесіоналізмі. І всіляко "вип'ячували" злочинну організацію Вагнера,
– розказав речник.
Сергій Череватий зазначив, що частково правда те, що вагнерівці воювали краще. Однак, солідарності або ж військового братерства – у них точно не було. Натомість там була жорстка конкуренція та часткове привласнення невеликих просувань.
Речник Східного угруповання ЗСУ розказав, чи поменшало вагнерівців на передовій: дивіться відео
"Не ходи туди – вб'ють"
Військовий розказав, що найманців Пригожина нині поменшало через те, що ЗСУ їх убивають у промислових масштабах. А "тертя" між міноборони Росії та ПВК "Вагнер" – це вже вторинна причина. Він зауважив, що росіяни намагалися добитися прориву саме живою силою.
"Вони масово закидували саме колишніми ув’язненими й намагалися зробити з них головну ударну силу. Не якісь потужні технічні засоби – новітню авіацію чи новітню артилерію, ракети", – сказав Череватий.
За його словами, дійшло вже до того, що до тюрм, де були колишні ув’язнені, почали надходити повідомлення. Мовляв, "не ходи туди – вб’ють".
Сергій Череватий зауважив, що колишні в’язні – це абсолютно цинічні та грубі люди, які не гребують тим, щоби, як мінімум, вкрасти, а то і вбити.
"У них там панує серед їхньої, особливо, верхівки й взагалі, хто визнає ці закони, дух так званого "отрицалово". Тобто, російською мовою "отрицание" – всього авторитетного, державного", – сказав військовослужбовець.
Речник Східного угруповання ЗСУ розповів, що вагнерівців змушували діяти жорсткою системою покарань і загрозою смерті.
"Це була екстенсивна, але певна ефективність на фоні повної, фактично, неефективності регулярного війська. Але це теж закінчується. Їх ще доволі достатньо, але набагато менше, ніж було", – підсумував Череватий.
Снарядний "голод" вагнерівців: останні новини
- Ватажок ПВК "Вагнер" звинуватив міноборони Росії, що вони перекрили вагнерівцям постачання снарядів. Пригожин заявив, що через це його бійці зазнають величезних втрат.
- На скандал відреагували в міністерстві оборони країни-агресорки. Там заявили, що усі заяви Пригожина, буцімто "неправда".
- Євгєній Пригожин оприлюднив фото своїх найманців, які вже "відправилися на концерт Кобзона". Він поскаржився, що його ПВК бракує боєприпасів.