Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Він зауважив, що в ПВК "Вагнера" пауза до нової хвилі мобілізації в Росії.

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Кудряшов повідомив, що було знищено велику кількість особового складу ПВК "Вагнера" на околицях Бахмута.

На мою думку, ПВК "Вагнера" закінчила своє існування в тому форматі, в якому вона анонсувала дії на території нашої країни,

– повідомив військовий.

"Отримали по зубах" в Бахмуті

Одним із аспектів існування вагнерівців, на думку військового, залишається перекидання цієї бойової одиниці на інші напрямки фронту. Нині вагнерівці, "отримавши по зубах в Бахмуті", вже не такі боєздатні, якими були до цього.

ПВК "Вагнера" на сьогодні закінчилася,

– додав Кудряшов.

Однак ПВК нині ще не знищена повністю. Боєць переконаний, що з підходом офіцерів управління вагнерівців, ПВК не буде знищена, поки не буде знищена вся Російська імперія.

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