Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Він зауважив, що в ПВК "Вагнера" пауза до нової хвилі мобілізації в Росії.
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Кудряшов повідомив, що було знищено велику кількість особового складу ПВК "Вагнера" на околицях Бахмута.
На мою думку, ПВК "Вагнера" закінчила своє існування в тому форматі, в якому вона анонсувала дії на території нашої країни,
– повідомив військовий.
"Отримали по зубах" в Бахмуті
Одним із аспектів існування вагнерівців, на думку військового, залишається перекидання цієї бойової одиниці на інші напрямки фронту. Нині вагнерівці, "отримавши по зубах в Бахмуті", вже не такі боєздатні, якими були до цього.
ПВК "Вагнера" на сьогодні закінчилася,
– додав Кудряшов.
Однак ПВК нині ще не знищена повністю. Боєць переконаний, що з підходом офіцерів управління вагнерівців, ПВК не буде знищена, поки не буде знищена вся Російська імперія.
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Схоже в ПВК "Вагнера" серйозні проблеми
- Євгеній Пригожин опублікував фото своїх найманців, що лежать вбитими на українській землі. Він також поплакався, що його бійцям бракує боєприпасів.
- Пригожин поскаржився, що командувач "СВО" Валєрій Герасимов та міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу не хочуть ділитися зброєю з його підрозділом.
- Також міноборони Росії заборонило "Вагнеру" вербувати зеків та тренуватися на окремих полігонах, які підпорядковані збройним силам країни-агресорки.