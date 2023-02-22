Так, Пригожин влаштував скандал через припинення постачання боєприпасів його найманцям. У міноборони Росії, звичайно ж, заявили, що це все неправда, інформує 24 Канал.

До теми Втрата доступу до боєприпасів – тільки початок: Пригожин повторює шлях Гіркіна, – ISW

Реакція міноборони Росії на звинувачення Пригожина

Командування об'єднаного угруповання військ у рамках "спецоперації" приділяє особливу, постійну та пріоритетну увагу забезпеченню всім необхідним добровольців та військовослужбовців штурмових підрозділів,

– заявили у відомстві.

У міноборони зазначили, що усі заяви Пригожина, зроблені нібито від імені штурмових підрозділів про нестачу боєприпасів, буцімто "абсолютно не відповідають дійсності".

Також відомство вирішило виправдатись за допомогою статистики. Там набрехали, що з 18 по 20 лютого добровольцям штурмових загонів нібито було поставлено 1 660 реактивних снарядів до систем залпового вогню, 10 171 боєприпас для великокаліберних стовбурової артилерії та мінометів та 980 боєприпасів для танків.

Пригожин жорстко відповів міноборони Росії

На брехню міноборони Росії Пригожин відповів, що їхні заяви – "плювок" у бік ПВК "Вагнера" зі спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які нібито "чинять подвиг" у Бахмуті.

За його словами, ПВК "Вагнера" недоотримує 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань.

"Якщо даватимете боєприпаси – давайте. А не розповідайте це у ЗМІ народу Росії, водночас обманюючи його. На відміну від міноборони та його заяв готові всі документи, включаючи подані заявки та отриману кількість, надати військовій прокуратурі та контррозвідці на ваш вибір", – додав Пригожин.

У "вагнерівців" проблеми