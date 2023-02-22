Так, Пригожин устроил скандал из-за прекращения поставок боеприпасов его наемникам. В минобороны России, конечно же, заявили, что это все неправда, информирует 24 Канал.

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Реакция минобороны России на обвинения Пригожина

Командование объединенной группировки войск в рамках "спецоперации" уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений,

– заявили в ведомстве.

В минобороны отметили, что все заявления Пригожина, сделанные от имени штурмовых подразделений о нехватке боеприпасов, якобы "совершенно не соответствуют действительности".

Также ведомство решило оправдаться с помощью статистики. Там наврали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов якобы было поставлено 1 660 реактивных снарядов в системы залпового огня, 10 171 боеприпас для крупнокалиберных стволовой артиллерии и минометов и 980 боеприпасов.

Пригожин жестко ответил минобороны России

На ложь минобороны России Пригожин ответил, что их заявления – "плевок" в сторону ЧВК "Вагнера" с попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые якобы "совершают подвиг" в Бахмуте.

По его словам, ЧВК "Вагнера" недополучает 80% боеприпасов от необходимых для выполнения боевых задач.

"Если будете давать боеприпасы – давайте. А не рассказывайте это в СМИ народу России, в то же время обманывая его. В отличие от минобороны и его заявлений готовы все документы, включая поданные заявки и полученное количество, предоставить военной прокуратуре и контрразведке по вашему выбору", – добавил Пригожин.

У "вагнеровцев" проблемы