Наемники, собственно, решили это сделать публично. Они выложили в сеть видео, на котором жаловались, что отрезаны от поставок. Так что очень просят российское минобороны исправить эту ситуацию, передает 24 Канал. С вооружением или без – они рано или поздно пополнят статистику утрат.

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Жалуются на нехватку боеприпасов

Каждый день мы выполняем сложные боевые задания и прикрываем наши штурмовые группы. Мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов,

– жалуется один из наемников.

Он подчеркнул, что вагнеровцы нуждаются в боеприпасах для гаубиц, для противотанковых пушек, а также минометы.

Правда, точно неизвестно, где находятся эти наемники. Ведь ни в самом ролике, ни в подписи к нему они не афишировали, на каком направлении действуют.

Завербованные обратились к своим "коллегам и друзьям" из министерства обороны России. Наемники выразили убеждение, что на складах боеприпасы есть. Так что попросили их передать. Причем срочно, они ведь бойцам остро необходимы.

Вагнеровцы просят минобороны предоставить боеприпасы: смотрите видео

Собственно, в своем призыве боевики подчеркнули, что наличие боеприпасов поможет им нести меньшие потери на поле боя. Мол, "огромное количество людей выживет и сможет продолжать участвовать в боевых действиях". Наемники убеждены, что это должно повлиять на весь ход войны.

Мы освободим вас от этого труда, мы проделаем работу. Помогите нам с амуницией!,

– призывают они.

Пригожин похвалил своих приспешников

Евгения Пригожина попросили отреагировать на видео своих наемников. Он подчеркнул, что ролик сняли и выложили "замечательные бойцы". Более того, подчеркнул, что своими действиями они никак не дискредитировали российское оборонное ведомство.

"Они просто попросили у коллег боеприпасы и дали детальный список необходимого. Могу сказать, что это уже дало определенные результаты", – похвастался он.

В Институт по изучению войны заметили, что реплики Пригожина – тонкая критика русского оборонного ведомства. Ведь он заявил, что раньше лично обращался в "офисы в Москве", чтобы получать необходимые ресурсы. В то же время пытался убеждать, что эти просьбы никак не связаны с подрывом доверия к российским военным.

Как бы там ни было, его действия и слова лишь усиливают нарративы о некомпетентности минобороны России. Мол, ведомство тормозит деятельность вагнеровцев на фронте. И таким образом, Пригожин может демонстрировать, что оборонное министерство неэффективно и коррумпировано.

Чисто, чтобы вы не забыли, в конце декабря 2022 года вагнеровцы сняли другое видео. И на нем они активно поливали матом начальника Генштаба России Валерия Герасимова. Как говорится, переобуются они прямо на лету.

Тем временем заключенных продолжают вербовать

Но делает это уже не Пригожин, а русское минобороны. Да, вы все правильно прочли. К примеру, в тюрьму в Салавате, входящем в состав Башкортостана, вербовка происходила и раньше. Туда осенью прилетал сам "повар Путина", чтобы набирать зеков в армию. Но делал это добровольно. Шли те, кто хотел.

Но вишенкой на торте стала деятельность минобороны. Как рассказывают источники из тюрьмы, приехать представители ведомства могут в любой момент. Никто никого не предупреждает и не готовит. А на войну гребут без согласия.

Известно, что в спецотделе и оперотделе готовят списки служивших в армии и военнообязанных, передают этот список представителям минобороны. А представители военного ведомства приезжают в колонию, зачитывают фамилии и сразу же забирают для участия в войне,

– сообщает правозащитница Ольга Романова.

Директор правовой организации "Россия за решеткой" отметила, что такие сообщения поступали из ряда других тюрем, в том числе тамбовских, волгоградских и сибирских. По имеющейся информации, сейчас нагребают только тех, кто хоть как-то тянет на военнообязанного. Правда, в министерстве обещают вернуться и по остальным.

Правда, она подчеркнула, что в этом случае говорится не о вербовке. Мол, это настоящая мобилизация, которую министерство обороны проводит уже среди заключенных в России.