Эту историю рассказывают региональные российские СМИ, сообщает 24 Канал. Родственники ликвидированного наемника просят, чтобы местные власти организовали похороны, потому что они не могут держать тело дома столько времени.

Интересно Каждые 100 метров украинской земли стоят россиянам 2 тысячи бойцов, – Times

Как жил, так и умер

В комментариях под сообщениями главы Башкортостана Радия Хабирова родственница ликвидированного наемника жалуется, что она с подругой и детьми оказалась "впервые" в такой ситуации – нужно похоронить захватчика, привезенного с фронта, однако средств на это нет. В то же время, двоюродных братьев и тетю погибшего не интересует вопрос похорон, потому что они хотят только получить имущество и заработанные оккупантом деньги.

Поэтому женщина просит Хабирова помочь похоронить наемника, потому что денег нет, а тело до сих пор стоит у них дома. Так случается в России – сначала тебе обещают "золотые горы" отправив из тюрьмы на фронт, а потом всем даже родственникам плевать на то, чтобы тебя похоронить. Еще одна иллюстрация того, насколько России безразлично своих людей.



История из региональных СМИ Башкортостана / Скриншот

Тем временем у окупантов только один путь домой

58-летнему Сергею Калинину не сиделось дома на Дальнем Востоке, поэтому он решил поехать на 3 месяца в Украину убивать наших граждан. Однако его тут же ждало разочарование – на фронте даже покупать горючее для генераторов приходилось за свой счет.

Когда контракт истек, домой его не отпустили. Больше оккупанта избил командир. Теперь захватчик жалуется, что если бы мог вернуть время назад, то не подписывал контракт с российской армией. Теперь же у него домой, по-видимому, только один путь – только в гробу.