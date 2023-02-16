Об этом рассказали в The Times со ссылкой на разведку стран НАТО. Отметили, что когда Россия завоевывает 100 метров территории на Востоке, то умирают около 2 тысяч оккупантов.
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Журналисты не уточнили, говорится ли только о погибших. Вероятно, они учли также раненых.
В The Times рассказали, что данные о российских потерях появились при обсуждении новых пакетов военной помощи для Украины. Оружие должно помочь защитникам остановить Россию в ближайшие три месяца.
Информация от украинской разведки
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что сейчас Россия несет наибольшие потери с 24 февраля 2022 года. Оккупанты любой ценой стремятся захватить Луганскую и Донецкую области. Самая горячая ситуация вблизи Бахмута и Угледара.
Есть отчаянные попытки оккупировать украинский Донбасс до конца марта. Таковы были указания Путина Герасимову, но даты (в феврале – 24 Канал) ничего не означают, ничего у них не получится, – заявил Юсов.
Потери россиян в войне против Украины: последние новости
- Украина 16 февраля 13 раз ударила по скоплениям врага и позиции зенитно-ракетного комплекса.
- Защитники ликвидировали оккупанта, который снимался в новогоднем поздравлении Владимира Путина.
- По состоянию на 16 февраля в Украине уничтожили 140 460 оккупантов. Только за последние сутки защитники ликвидировали 690 захватчиков.