Об этом рассказали в The Times со ссылкой на разведку стран НАТО. Отметили, что когда Россия завоевывает 100 метров территории на Востоке, то умирают около 2 тысяч оккупантов.

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Журналисты не уточнили, говорится ли только о погибших. Вероятно, они учли также раненых.

В The Times рассказали, что данные о российских потерях появились при обсуждении новых пакетов военной помощи для Украины. Оружие должно помочь защитникам остановить Россию в ближайшие три месяца.

Информация от украинской разведки

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что сейчас Россия несет наибольшие потери с 24 февраля 2022 года. Оккупанты любой ценой стремятся захватить Луганскую и Донецкую области. Самая горячая ситуация вблизи Бахмута и Угледара.

Есть отчаянные попытки оккупировать украинский Донбасс до конца марта. Таковы были указания Путина Герасимову, но даты (в феврале – 24 Канал) ничего не означают, ничего у них не получится, – заявил Юсов.

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