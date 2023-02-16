О главных событиях, которые происходят 14 февраля, читайте в материале 24 Канала.

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04:36 Военный эксперт Олег Жданов заявил, что если есть возможность и силы содержать любой украинский город, это нужно делать. В оборонительном бою мы наносим противнику максимальное поражение.

04:35 Россияне нанесли ракетный удар по Украине. Во время атаки было известно о взрывах во Львовской области. Впоследствии поступила информация о попадании по критической инфраструктуре. На месте удара вспыхнул пожар, который удалось потушить.

02:11 На войне в Украине Россия ежедневно несет колоссальные потери среди личного состава. Преступный ПИК "Вагнера" не является исключением. В поселке Голубовка (старое название – Кировск), близ Луганска, обнаружили 42 свежих могилы оккупантов, которые, вероятнее всего, воевали в составе ППК "Вагнера". Родственники погибших сообщили изданию, что уже несколько месяцев пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию о них.