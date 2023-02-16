Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Уничтожение противника – это залог успеха в контрнаступлении. Вспомните, какие тяжелые бои на правом берегу Днепра в Херсонской области. Однако достаточно успешно провели харьковскую наступательную операцию. Если Генеральный штаб считает, что это не проблема, то нужно продолжать удерживать (Бахмут – 24 Канал) и наносить максимальное поражение противнику", – рассказал Жданов.

Генштаб контролирует ситуацию

По словам Жданова, обороной Бахмута Украина не только защищает Славянск и Краматорск, но и сковывает Россию. Следовательно, оккупанты вынуждены взимать все, что есть боеспособное.

Мы не даем оккупантам усиливать другие направления, и они вынуждены опрокидывать резервы, которые у них не бесконечны. За Бахмутом у нас есть подготовленные рубежи обороны и можем выйти на них, когда это будет необходимо. Россия снова будет начинать все сначала, – сказал Жданов.

Он добавил, что риск окружения Бахмута существует, потому что ситуация на флангах города очень угрожающая. Однако Жданов уверен, что Генштаб все контролирует.

"Генштаб ВСУ, насколько я понимаю, постепенно уводит войска за реку Бахмутка. Она проходит в западной части города и дальше река станет искусственной преградой", – рассказал он.

Могут ли защитники уйти из Бахмута

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что военные в Бахмуте могут получать все необходимое – боеприпасы, провизию, медикаменты. Кроме того, есть возможность эвакуировать раненых.

По словам Череватого, Украина может тактически отступать, чтобы сохранить жизнь военных или улучшить тактическое положение.