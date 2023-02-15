Однако, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, сейчас в ВСУ есть возможность поставлять в город все, что необходимо для боевых действий – боеприпасы, провизию, медикаменты, а также эвакуировать раненых.

Смотрите также Украина титанически защищает Бахмут: ISW о стратегии ВСУ и ее влиянии на весеннее контрнаступление

В то же время он отметил, что тактические отступления возможны. Основанием для этого есть:

сохранение личного состава,

улучшение своего тактического положения и более эффективное проведение оборонной операции, чтобы выровнять линию обороны.

Важно – чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается в направлении главного удара. Например, в этом случае это Славянск и Краматорск,

– объяснил Череватый.

Воины на бахмутском направлении выполняют очень важную функцию – они обескровливают врага. Уничтожают лучшие русские части. С каждым таким сражением противник становится все менее боеспособным.

В то же время Череватый добавил, что руководитель этого участка фронта – один из самых опытных генералов – командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он планировал киевское сражение, харьковскую и лиманскую операции. У него очень мощный штаб и там, как правило, рассматриваются разные варианты действий противника и варианты противодействия им.

Ранее украинские защитники отметили, что не планируют выходить Бахмута. Они отметили, что в городе многоэшелонированная оборона.

Какая сейчас ситуация у Бахмута

Как рассказал Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, там продолжаются бои буквально за каждый метр украинской земли. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, в Марьинке и других городах и общинах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на неделе. По словам Зеленского, именно там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала.

Он добавил, что все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожение всей Украины.