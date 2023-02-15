Однак, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, зараз у ЗСУ є можливість постачати в місто все, що необхідно для бойових дій – боєприпаси, провізію, медикаменти, а також евакуювати поранених.

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Водночас він зазначив, що тактичні відступи можливі. Підставою для цього є:

збереження особового складу,

покращення свого тактичного положення і більш ефективне проведення оборонної операції, щоби вирівняти лінію оборони.

Важливо – щоби ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону, тому що тоді він обрушує тили і просто рухається у напрямку головного удару. Наприклад, у цьому випадку це Слов'янськ та Краматорськ,

– пояснив Череватий.

Воїни на бахмутському напрямку виконують дуже важливу функцію – вони зараз знекровлюють ворога. Знищують кращі російські частини. З кожним таким боєм противник стає все менш боєздатним.

Водночас Череватий додав, що керівник цієї ділянки фронту – один з найдосвідченіших генералів – командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він планував київську битву, харківську та лиманську операції. У нього дуже потужний штаб і там, як правило, розглядаються різні варіанти дій противника і варіанти протидії їм.

Раніше українські захисники наголосили на тому, що не планують виходити Бахмута. Вони зазначили, що у місті багатоешелонована оборона.

Яка зараз ситуація біля Бахмута

Як розповів Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, там тривають бої буквально за кожен метр української землі. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні. За словами Зеленського, саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу.

Він додав, що все, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України.