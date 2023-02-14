Глава держави зазначив, що сьогодні – день дев'ятого "Рамштайну" – зустрічі групи військової підтримки України. Вона принесла чергові сильні рішення для захисту нашої держави та зміцнення наших воїнів.

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Зеленський розповів про "Рамштайн"

Президент зазначив, що на "Рамштайні" були присутні представники 54 держав-партнерів. На зустрічі підтвердили надання більшої кількості систем ППО, танків, артилерії та снарядів, а також збільшення навчань для українських військових.

Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути. Звичайно, далеко не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи,

– заявив Зеленський.

Попри це, він може впевнено сказати, що базові тенденції залишаються незмінними – Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист якнайшвидше програла.