Також Олексій Резніков зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили системну взаємодію України з Альянсом.

"Подякував пану Столтенбергу за його послідовну позицію в підтримці України. Росію офіційно визнано найбільш значною та прямою загрозою країнам НАТО. Українські воїни сьогодні на полі бою захищають всю Європу. Ними захоплюється увесь світ", – заявив міністр.

Він додав, що торік Україна приєдналася до НАТО де-факто. Наразі Резніков робить все, щоб свого часу це сталося де-юре.

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Міністр оборони задоволений "Рамштайном"

Резніков розповів, що дуже задоволений сьогоднішнім засіданням у форматі "Рамштайн".

Сьогодні під час засідання за цим великим столом було 54 делегації, тобто антикремлівська коаліція зростає. Я чітко почув послання від всіх – повна підтримка України до перемоги на полі бою,

– заявив міністр.

Він додав, що під час засідання основними були слова – швидкість, своєчасність і стабільність допомоги. Наразі мовиться про:

забезпечення Сил оборони України усім необхідним,

навчання підрозділів, які надалі звільнятимуть тимчасово окуповані території України, як використовувати техніку, що надходить від країн Заходу.

За словами Резнікова, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна повинна перемогти. Це твердження прозвучало дуже категорично. Також важливі слова про швидкість постачання зброї прозвучали від Столтенберга.

"Коли хтось починає говорити про ризики від постачання допомоги для України, насправді у цьому контексті існує лише один ризик – якщо зло переможе. Це був би дуже показовий приклад для інших тоталітарних режимів", – зазначив очільник оборонного відомства.

На його думку, світ повинен допомогти Україні перемогти у цій війні заради миру та безпеки, які є спільним інтересом.



Резніков зустрівся зі Столтенбергом / Фото Олексія Резнікова

Використання допомоги має бути прозорим

За словами Резнікова під час засідання оголосили окрему доповідь щодо транспарентності, прозорості та підзвітності у використання західної військової допомоги.

"У жодному із суспільств не мають виникати сумніви у тому, що вся поставлена ними зброя використовується на полі бою. Сьогодні була оголошена доповідь, у тому числі щодо перевірок по тих сучасних натівських системах, які ми застосовуємо", – додав міністр.

За його словами, Україна запросила будь-яку країну приїхати та перевірити, дійти до місця, до батальйону або підрозділу, де перебуває зброя їхньої країни.

"Єдине обмеження – це правила безпеки, чи готові вони приїхати, наприклад, на поле бою. Якщо ні, то ми готові давати їм будь-які документи", – пояснив Резніков.

Зверніть увагу! Окремо міністр висловив співчуття народу Туреччини. За його словами, Україна й українці точно знають, що таке – ховати десятки тисяч невинних цивільних людей та розбирати завали. Українські рятівники ДСНС поїхали туди, попри відкриту фазу війни в країні.